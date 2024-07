Caio Blat 'causou': qual é o tamanho médio do pênis? Quando é pequeno?

Marcelo Serrado, 57, se chocou ao ver o tamanho do pênis de Caio Blat, 44, nos bastidores de uma novela que gravaram juntos. Durante participação no programa Surubaum, o ator admitiu ter "manjado" a parte íntima do colega de trabalho.

Cara, eu manjava, mas, assim, em banho-maria, o negócio mole, é uma das coisas mais absurdas que já vi na minha vida. E [estava] mole. Estou elogiando.

Marcelo Serrado

Mas, você sabe quando um pênis é considerado pequeno, ou quando isso pode ser, de fato, um problema?

Existe um tamanho padrão ou "normal" de pênis?

Um estudo britânico, publicado na revista científica de urologia BJU International, apontou que, ereto, um pênis mede, em média, 13 cm de comprimento e, em repouso, 9 cm. Já o comprimento médio da circunferência (que indica a espessura do pênis) fica em cerca de 11 cm (quando duro) e 9 cm (mole).

Foram investigados mais de 15 mil homens, ao longo de 17 análises. Porém, a maioria caucasiana ou do Oriente Médio. Segundo o mesmo estudo, apenas 2% têm pênis muito pequenos, bem abaixo da média, o que também corresponde aos que têm pênis enormes.

Quando o pênis é muito grande ou muito pequeno?

Denota-se grande quando acima da medida média e muito grande quando perto, igual ou um pouco além de 20 cm de comprimento, quando ereto. Ainda há pênis desproporcionais, que chegam a 30 cm, 40 cm, como o do ator norte-americano Jonah Falcon, que detém não oficialmente o recorde de maior pênis do mundo há mais de 10 anos e diz sofrer por isso.

Já um pênis pequeno seria um de tamanho inferior a 10 cm ereto. Em adultos, o micropênis é classificado como um pênis tendo 8 cm ou menos ereto. Essa condição pode vir junto de uma incapacidade testicular de produzir hormônios (hipogonadismo), infertilidade, testículos que não descem para o saco (criptorquidia), características da síndrome de disgenesia testicular. É também um tamanho em que a penetração pode ser prejudicada.

Qual a média de tamanho do pênis brasileiro?

De 12,5 a 14,5 cm de comprimento, em ereção, o que equivale a uma caneta esferográfica sem ponta, por exemplo. Dados de medições (antropometrias) penianas apresentados em congressos da SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) mostram que na população masculina brasileira os valores da normalidade para pênis ereto ficam entre 10,5 cm e 17,5 cm.

Quanto maior o pênis, maior a dificuldade de ereção? E a inclinação?

A principal causa da disfunção erétil é emocional, mas não é a única. Alguns homens (tendo o pênis muito grande, ou não) com dificuldades de ereção podem ter problemas vasculares, nas artérias, de "enchimento" por sangue do corpo cavernoso, por exemplo. Mas o tamanho avantajado também pode demandar um pouco mais de tempo e excitação para ser levantado.

Os médicos relatam que ereções em pênis longos os aumentam em 47%. Para pênis mais curtos, o crescimento é em cerca de 86%.

No entanto, nem todo pênis se empina. Alguns são naturalmente retos, outros tortos para direita ou para a esquerda (em formato acentuado, de banana, pode se tratar de doença de Peyronie) e há ainda os inclinados para baixo. Se o médico constatar impotência, os tratamentos são direcionados para o fator desencadeante.

Parceiros sexuais preferem os maiores?

A atração sexual é muito pessoal e subjetiva. Por conta do imaginário popular de que pênis grande está associado a homens viris, muitos podem achar que isso é verdade e nutrir a curiosidade — e o desejo — de ver e transar com um. Mas ter um "volumão" nada tem a ver com quem se é de fato, ou bom desempenho na cama. Pode até ser motivo de insatisfações.

Pênis menores dão menos prazer?

Também é lenda. A maioria das mulheres chega facilmente ao orgasmo por meio da estimulação do clitóris. Já o ânus é repleto de terminações nervosas e que implicam em prazer na região externa (margem anal), interna (canal) e no reto (acima do canal, onde está a próstata, o ponto "G" dos homens e, em média, apenas a 10 cm da margem anal).

Além do pênis, também podem ser utilizados dedos ou brinquedos eróticos, deixando claro que penetração não é tudo. É preciso enxergar a relação no seu todo, o que inclui valorizar preliminares, palavras, beijos e fantasias excitantes, preferências e o respeito aos envolvidos.

Obesos e asiáticos têm pênis pequenos?

No que compete aos homens que estão com sobrepeso, o excesso de gordura localizado na região pubiana pode causar essa impressão (de que o pênis é menor), porque cobre e embute parte do pênis. Com o avanço da idade, pele flácida abdominal também.

Quanto aos asiáticos, não é o que dizem levantamentos. De acordo com o periódico científico International Journal of Impotence Research, na China o comprimento erétil médio é de 12,9 cm. Em Japão e Tailândia, a média, em ordem, é de 13 cm e 13,5 cm aponta o Tokyo Reporter, com base em uma pesquisa conduzida pela fabricante Tenga, de produtos para masturbação.

Negros são sempre 'superdotados'?

Não há consenso médico e nada conclusivo - inclusive o assunto é um preconceito, já que se cobra sexualmente mais dos homens negros. Sites populares de medições afirmam que os pênis de africanos quando eretos ultrapassam os 15 cm, chegando até aos 17 cm. Mas uma pesquisa de 2005 relatou que "não há base científica" para apoiar "superdimensionamentos" desse tipo e outras duas registraram que na Tanzânia e na Nigéria a média dos pênis eretos alcança 13 cm.

"Acima da média". Segundo um estudo da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) publicado na revista International Journal of Impotence Research, o comprimento médio do pênis do brasileiro autodeclarado negro é de 16,5 cm enquanto o do brasileiro autodeclarado branco é de 15,8 cm. Ambos acima da média, concluíram os pesquisadores.

Os pênis humanos têm mudado de tamanho?

Um estudo, publicado no periódico The World Journal of Men's Health, apontou que o tamanho do pênis ereto cresceu desde 1942, enquanto o do pênis flácido permaneceu igual. Isso pode ser perigoso e comandado por alterações hormonais — causadas pela exposição a produtos químicos, por exemplo.

A pesquisa reúne dados de 55.761 homens do mundo todo, entre 1942 a 2021. O comprimento ereto aumentou em várias regiões do mundo e em todas as faixas etárias. concluiu o estudo.

*Com reportagem publicada em 26/07/2023