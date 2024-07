Mãe e filha são encontradas mortas abraçadas dentro de banheiro em SP

Uma mãe e sua filha foram encontradas mortas e abraçadas dentro do banheiro da casa em que moravam no bairro Campos Elíseos, na região central de São Paulo, na segunda-feira (22).

O que aconteceu

Os corpos de Andreia Maria de Souza, 42, e Andreza Maria Mendes de Souza, 12, já estavam em estado avançado de putrefação. Os cadáveres das vítimas foram localizados por um homem contratado para fazer a limpeza do local, segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar.

Mãe e filha começaram a morar no local há cerca de três meses. Em depoimento à polícia, a dona do imóvel explicou que a mulher se mudou para a residência na companhia da adolescente e de um homem, identificado como Júnior, que seria seu companheiro. O homem é suspeito pelo crime e é procurado pela polícia.

Dona do imóvel desconfiou após notar ausência de mãe e filha. Ela disse que chegou a questionar ao Júnior onde as duas estavam, e ele teria dito que Andreia havia ido visitar a mãe e levado a menina. Desconfiada, a proprietária foi até a casa, encontrou as portas trancadas, mas conseguiu ter acesso ao interior do imóvel e, devido a sujidade da casa, chamou um homem para fazer a limpeza. Foi durante a faxina que o homem achou os corpos dentro do banheiro.

Uma das vítimas tinha uma perfuração no crânio. A polícia localizou uma enxada com marcas de sangue em um dos quartos, ferramenta que pode ter sido usada para matar as duas. O objeto foi levado para perícia. As causas da morte de mãe e filha não foram reveladas.

Andreia vivia um relacionamento abusivo e a família não aceitava o namoro dela com Júnior. Em entrevista ao Cidade Alerta, da RecordTV, o irmão da vítima, Edcarlos, disse acreditar que o crime foi premeditado para "atingir" a família de Andreia porque Junior teria "desavenças" com os parentes da vítima.

Eu acredito que [o crime] foi premeditado para me atingir, pelas desavenças que já teve comigo e com a minha mãe. Foi mais para atingir a gente. Tipo 'tirei eles daqui e agora vou fazer o que quero'.

— Edcarlos, irmão e tio das vítimas em entrevista ao Cidade Alerta

O caso foi registrado no 77º DP de Santa Cecília. Até o momento, o suspeito pelo crime não foi localizado. A motivação para as mortes ainda é apurada.