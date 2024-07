Investigação de Pablo Marçal por tentativa de homicídio é prorrogada

A juíza da Vara Única de Piquete, Rafaela D'Assumpção Cardoso Glioche, concedeu, na terça-feira, 23, mais 90 dias para a Polícia Civil local investigar o pré-candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) por homicídio privilegiado na forma tentada.

O ex-coach é investigado por colocar a vida de 30 pessoas em risco durante uma escalada ao Pico dos Marins durante uma madrugada chuvosa no Vale do Paraíba, em janeiro de 2022. A pena vai de 6 a 20 anos de reclusão, mas é reduzida de um sexto a um terço (art. 121, parágrafo 1º, do Código Penal) por se tratar da forma privilegiada. Procurado via assessoria de imprensa, Marçal não se manifestou até o momento.

Durante a escalada no interior paulista, pessoas passaram mal diante das condições climáticas adversas. Marçal, à época, afirmou que não mandou ninguém subir a montanha e que cada um foi responsável pelos próprios atos. Marçal tentou junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) trancar o inquérito conduzido no interior, mas não conseguiu.

O local no Vale do Paraíba é conhecido pelo turismo montanhoso e conta com 2420 metros de altitude. De maneira recorrente, no entanto, a Defesa Civil alerta para condições difíceis para a aventura no local. À época, o pré-candidato afirmou em postagem no Instagram - que foi apagada - que aquele "foi o pior dia de nossas vidas".