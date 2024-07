Jogos de Inverno de 2030 serão organizados nos Alpes franceses, mas COI pede "garantia financeira"

A dois dias da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, o COI (Comitê Olímpico Internacional) confirmou nesta quarta-feira (24) a escolha da França para sediar também os Jogos de Inverno em 2030. O comitê condicionou a decisão a "garantias financeiras" do Parlamento francês.

Segundo o presidente francês, Emmanuel Macron, as exigências solicitadas no encontro com membros do COI, em Paris, serão atendidas. "Confirmo meu compromisso e o compromisso total da nação francesa", declarou.

A região dos Alpes franceses foi a escolhida para sediar os Jogos de Inverno em 2030, que serão organizados pela quarta vez no país. A França sediou outras três edições do evento: Chamonix em 1924, Grenoble em 1968 e Albertville, em 1992.

COI pede garantias

O COI aceitou a promessa de Emmanuel Macron, mas deu prazos para que o compromisso seja oficializado. O presidente do comitê, Thomas Bach, disse que precisava da garantia financeira do Estado, ou seja, de que a França pagaria as dívidas em caso de problemas.

A França atravessa um período de instabilidade política e não tem uma maioria clara no Parlamento.

O futuro primeiro-ministro, que ainda não foi indicado por Macron, terá de fornecer ao COI tais condições "antes de 1° de outubro", pediu Thomas Bach. Elas devem ser ratificadas pelo Parlamento "o mais tardar até 1° de março". Nesses casos, a garantia solicitada pelo comitê muitas vezes assume a forma de um projeto de lei.

"Vou pedir ao próximo primeiro-ministro não só que inclua esta garantia, mas também que promulgue uma lei olímpica", afirmou Macron em transmissão de vídeo da sessão com membros do COI.

Com informações da AFP