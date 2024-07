Janja: Bolsa Família e programa de Alimentação Escolar vão integrar Aliança Global contra Fome

A primeira dama Janja Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 24, que o Bolsa Família e o Programa Nacional de Alimentação Escolar farão parte da cesta de políticas públicas que vai compor a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, plataforma que teve seu pré-lançamento mais cedo, nesta quarta-feira, com participação do presidente Lula. O evento se deu às margens das reuniões do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20), que ocorrem no Rio de Janeiro.

A Aliança Global, iniciativa proposta por Lula no início da presidência de turno do Brasil no G20, será uma plataforma que vai ligar regiões necessitadas a países e entidades que se propõem a financiar projetos locais e, também, vai apresentar casos de sucesso no combate à fome e à pobreza. O lançamento está previsto para novembro, em paralelo com a Cúpula de Líderes do G20, no Rio.

A primeira dama participa na tarde desta quarta-feira do painel "Políticas Públicas de Combate à Fome e à Pobreza: Empoderando Mulheres e Meninas para o Desenvolvimento Sustentável", também às margens das reuniões do G20 no Rio.

No painel, Janja apontou que o Bolsa Família é um "grande programa de distribuição de renda" e destacou que o recurso vai para a mão das mulheres. "O Bolsa Família é um programa em que as maiores beneficiadas são mulheres chefes de família. Hoje a gente tem um número superior aos homens chefes de família no Brasil, então esse recurso vai para a mão das mulheres porque a gente sabe a importância que as mulheres dão para algumas coisas mais delicadas, como o próprio sustento dos seus filhos."

A primeira dama criticou os governos Bolsonaro e Temer. "A gente já tinha feito um caminho, a gente já tinha trilhado um caminho e avançado muito e infelizmente o Brasil voltou ao mapa da fome por um desgoverno que geriu mal esse Brasil durante os últimos seis anos, e a gente está tendo que trilhar de novo o caminho."

Também citou os avanços conquistados no terceiro mandato do governo Lula. "Em um ano e sete meses, o Brasil já tirou 24 milhões de pessoas da fome."