IRB(Re) tem lucro líquido de R$28,4 mi em maio

(Reuters) - O IRB(Re) teve lucro líquido de 28,4 milhões de reais em maio, conforme dados disponibilizados pela resseguradora na véspera, após resultado positivo de 31,6 milhões de reais apurados em abril.

Analistas do Citi ponderaram que, apesar do desempenho acumulado até o momento apontar para um resultado acima das expectativas para o segundo trimestre (63 milhões de reais), os números ainda não contabilizam os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul.

Conforme o dados divulgados pelo IRB, os prêmios emitidos somaram 428,2 milhões de reais, também abaixo do resultado do mês anterior (488,7 milhões), mas o índice de sinistralidade caiu de 66,1% para 63,8% entre abril e maio.

"Embora reconheçamos que os resultados de junho devem refletir números mais difíceis com perdas no RS, os resultados de maio foram outra demonstração de que o IRB parece estar no caminho certo para melhorar gradualmente os resultados", pontuaram os analistas do Citi.

(Por Paula Arend Laier)