Incêndio florestal evacua 1,2 mil turistas no sul da Itália

ROMA, 24 JUL (ANSA) - Um vasto incêndio florestal ao redor da Baia San Felice, perto da cidade costeira de Vieste, na Puglia, fez as autoridades do sul da Itália ordenarem nesta quarta-feira (24) a evacuação de um acampamento com cerca de 1,2 mil turistas.

Ao todo, dois aviões, um helicóptero e diversos veículos utilizados em terra trabalham juntos com equipes do Corpo de Bombeiros para combater as chamas, que estão sendo empurradas em direção à vila de férias por ventos fortes.

Segundo as autoridades locais, os turistas que não têm automóveis foram levados de barco para um ginásio fornecido pelo conselho municipal de Vieste.

O prefeito da cidade, Giuseppe Nobiletti, que desde esta manhã acompanha a evolução da situação no local, anunciou que outros turistas serão acomodados nas instalações de Pugnochiuso.

Em meio à tragédia ambiental, o Ministério Público de Foggia informou que abrirá uma investigação para apurar as causas do incêndio, com o objetivo de descobrir se o caso é criminoso ou não.

Para o tenente-coronel Giuliano Palomba, comandante do Departamento de Carabineiros do Parque Nacional Gargano e Alta Murgia, que coordena a investigação, a principal hipótese é de o incêndio ter tido origem maliciosa.

"Identificamos a origem do incêndio desde esta manhã e procedemos à apreensão de objetos que sugerem a origem maliciosa das chamas", revelou ele, enfatizando que tudo foi comunicado à Justiça. "Há dias que seguimos pistas que nos levaram a duas linhas de investigação nas quais estamos nos concentrando", concluiu.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.