Homem é flagrado dando socos no rosto de mulher no meio da rua em SP; veja

A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para investigar um homem flagrado espancando uma mulher no centro de Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto, no interior do estado, na segunda-feira (22).

O que aconteceu

Agressões foram registradas pelas câmeras de segurança da rua e também por uma testemunha que presenciou a violência. As imagens mostram o suspeito está parado do lado de fora de um carro e, em seguida, a vítima se aproxima em outro veículo, desce e vai até o homem. O caso ocorreu por volta das 4h na rua Sebastião Sampaio, segundo a PC-SP.

Homem e mulher conversam brevemente na calçada. Pouco tempo depois, o suspeito passa a agredir a vitima com tapas no rosto, ela tenta fugir, ele a persegue, derruba e desfere vários golpes de soco na região facial da mulher.

Um motociclista chega a passar pela rua no momento das agressões, mas o homem continua espancando a vítima. Minutos depois, o homem retorna ao seu carro e vai embora.

Vítima permanece caída na rua por alguns minutos, mas depois entra no veículo dela e deixa o local. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a mulher não registrou boletim de ocorrência. Entretanto, as imagens da violência chegaram até as autoridades, que deram início a uma investigação para identificar o suspeito. Até o momento, ele não foi localizado.

População pode avisar à polícia sobre o paradeiro do homem. A SSP-SP ressaltou que informações sobre a identidade do suspeito podem ser repassadas pelo número 181. O anonimato é garantido.