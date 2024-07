Hino da Argentina é vaiado em jogo do futebol masculino em Paris

PARIS, 24 JUL (ANSA) - A partida entre Argentina e Marrocos, válida pelo torneio de futebol masculino das Olimpíadas de Paris, foi marcada pelas vaias dos torcedores durante o hino da seleção bicampeã olímpica.

A ação de parte do público que marcou presença no Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne, foi motivada pela polêmica música racista e transfóbica cantada pelos jogadores argentinos durante as celebrações do título da Copa América.

A canção, que ofende atletas franceses, principalmente filhos de migrantes africanos, chegou a ser defendida pelo governo argentino e foi cantada pela torcida do River Plate no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, durante um duelo contra o Lanús.

As imagens foram publicadas nas redes sociais pelo volante Enzo Fernández, do Chelsea, que se desculpou pelo episódio. No entanto, o caso rachou o plantel dos Blues, composto por vários franceses.

Em campo, a Argentina quase foi surpreendida pelo Marrocos, mas garantiu o empate por 2 a 2 nos últimos momentos do duelo, após o árbitro dar 15 minutos de acréscimo no fim da segunda etapa. O grupo das seleções também possui Iraque e Ucrânia.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.