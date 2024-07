Hamas diz que discurso deixa claro que Netanyahu não quer cessar-fogo

O representante sênior do Hamas Sami Abu Zuhri disse nesta quarta-feira que o discurso ao Congresso dos Estados Unidos do primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deixa claro que ele não quer um acordo de cessar-fogo.

A fala de Netanyahu ao Congresso dos EUA em uma reunião conjunta da Câmara e do Senado foi seu quarto discurso ao parlamento do país, um recorde para um líder estrangeiro. Ele abordou a necessidade de se criar uma aliança de segurança no Oriente Médio para servir de contraponto ao Irã.

"O discurso de Netanyahu estava repleto de mentiras e não teve sucesso em... esconder os crimes de guerra de genocídio que seu exército está cometendo contra o povo de Gaza", disse Abu Zuhri em entrevista.

Ele acrescentou que qualquer aliança com Israel vai ser uma "traição ao sangue dos mártires".

Netanyahu também disse que Israel não pretende reocupar Gaza e que, depois da guerra com o Hamas, o enclave deve ser controlado por palestinos que não querem destruir Israel.

O porta-voz do presidente palestino, Nabil Abu Rudeineh, disse em resposta: ?O povo palestino... é o único que vai decidir quem os governa".

"A nossa posição permanente é que a única solução que vai garantir segurança e estabilidade é a criação de um Estado Palestino independente tendo Jerusalém Oriental como capital", acrescentou.