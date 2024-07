Governo aprova novas normas para modelo de negócios das fintechs de crédito

O Conselho Monetário Nacional aprovou aperfeiçoamentos dos modelos das fintechs de créditos autorizadas a funcionar pelo Banco Central, informou a autarquia nesta quarta-feira (24).

O CMN, em reunião na véspera, admitiu que Sociedades de Crédito Direto (SCD) emitam Certificados de Cédula de Crédito Bancário referentes a operações de crédito originadas por essas fintechs.

Também foi aprovada, para as Sociedades de Empréstimos entre Pessoas (SEP), uma flexibilização da obrigação de repasse de recursos recebidos do credor diretamente para o devedor em operações de financiamento de bens e serviços. Em nota, o BC afirmou que a permissão reduz os custos desse tipo de operação para as SEPs e cria mais uma modalidade de financiamento para as cadeias de negócios de pequenas e médias empresas.