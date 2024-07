Futebol e rúgbi dão largada nas Olimpíadas de Paris hoje

SÃO PAULO, 24 JUL (ANSA) - A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris acontecerá apenas na próxima sexta-feira (26), mas as competições começam já nesta quarta (24), com o futebol e o rúgbi masculinos.

Ao todo, serão oito jogos de futebol ao longo do dia, começando pelos duelos Argentina x Marrocos e Uzbequistão x Espanha, às 10h (horário de Brasília). Ao meio-dia, será a vez das partidas Guiné x Nova Zelândia e Egito x República Dominicana.

Já às 14h, entram em campo Iraque x Ucrânia e Japão x Paraguai, e a rodada será fechada às 16h, com Mali x Israel e França x Estados Unidos.

Por sua vez, o rúgbi masculino terá 12 confrontos, com a presença de Fiji, Nova Zelândia e Argentina, ouro, prata e bronze, respectivamente, nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Na quinta-feira (25), também antes da abertura, começarão as competições de futebol feminino (com o Brasil em campo contra a Nigéria às 14h), handebol feminino (Brasil x Espanha às 9h) e tiro com arco feminino e masculino. (ANSA).

