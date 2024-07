França: Carrefour amplia lucro ajustado no 1º semestre e reforça guidance para restante do ano

O Carrefour obteve lucro líquido de 313 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, em termos ajustados, um avanço de 2,2% na comparação com igual período de 2023. O resultado equivale a um ganho de 0,46 euros por ação, um salto de 8% no confronto anual.

Sem os ajustes que desconsideram efeitos de fatores pontuais, o varejista francês lucrou 25 milhões de euros na primeira metade do ano, bem menos que o saldo positivo de 867 milhões de euros na mesma base comparativa. A empresa atribuiu o desempenho à "hiperinflação na Argentina".

As vendas comparáveis da companhia somaram 44,863 milhões de euros nos seis primeiros meses deste ano, o que representa um aumento de 12,1% ante o mesmo intervalo de 2023.

Para 2024 como um todo, o Carrefour disse que continua esperando crescimento no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização e lucro operacional recorrente.

"Num contexto econômico misto, o Carrefour apresentou um desempenho muito bom nos seus dois principais países", disse o Presidente e CEO Alexandre Bompard.

*Com informações da Dow Jones Newswires