Financiamento imobiliário deve subir 8% em 2024, diz Abecip

Os financiamentos imobiliários devem subir 7,8% este ano, sendo 40% deles realizados com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), informou nesta quarta-feira a Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança).

Segundo dados da entidade, os financiamentos imobiliários com recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) e do FGTS devem encerrar 2024 com concessões da ordem de R$ 270 bilhões versus R$ 250 bilhões em 2023.

Apenas com recursos da poupança, o patamar de financiamentos imobiliários estimado é de R$ 164 bilhões, aumento de 7,6% em base anual, o que tornaria o resultado um dos três melhores da série histórica, com os volumes de 2021 e 2022, de acordo com a associação.

No caso do FGTS, a Abecip trabalha o montante definido pelo Conselho Curador para habitação, de R$ 106 bilhões, embora considere uma eventual suplementação do orçamento, dado o forte desempenho das contratações no primeiro semestre. O montante é 8,1% superior ao direcionado para o setor no ano passado.

Nos primeiros seis meses de 2024, os financiamentos imobiliários somaram R$ 149 bilhões, alta de 30% em relação ao mesmo período de 2023, puxada em parte pelo aumento de 75% nas contratações via FGTS, para R$ 67,2 bilhões, reflexo das novas medidas do governo federal para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida.

Os financiamentos pela poupança SBPE cresceram 7% no mesmo período, acrescentou a entidade, para R$ 82,1 bilhões.

Em meio ao aquecimento do mercado, o ministro das Cidades, Jader Filho, disse no mês passado que o governo avalia ampliar os fundos do FGTS para habitação em até R$ 25 bilhões este ano. O volume atual já foi consumido em mais de 60% no primeiro semestre, segundo os dados da Abecip.