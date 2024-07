Espanha sofre mas vence Uzbequistão em sua estreia no futebol masculino de Paris-2024

A Espanha do técnico Santi Denia sofreu para vencer o aguerrido Uzbequistão por 2 a 1 nesta quarta-feira (24), no primeiro dia do futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Apoiada por centenas de espanhóis, que mal se faziam ouvir no Parque dos Príncipes, silenciados pelo apoio incondicional da barulhenta torcida uzbeque, a seleção 'Roja' sub-23 derrotou um adversário mais forte do que o esperado graças aos gols do zagueiro Marc Pubill no primeiro tempo (29') e do meio-campista Sergio Gómez na segunda etapa (62').

O jogador do Manchester City marcou o gol do triunfo da Espanha, que ainda comemora o recente título da Eurocopa, conquistado pela seleção principal, com um chute de pé esquerdo sem chances para o goleiro Abduvohid Nematov.

Três minutos antes, Nematov havia defendido, com a perna direita, um pênalti que Gómez cobrou forte no meio do gol.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino assistiu ao jogo, que abriu de forma não oficial o evento olímpico.

O Uzbequistão, que fez sua estreia histórica nos Jogos Olímpicos, empatou nos acréscimos do primeiro tempo (45'+3) através do atacante da Roma, Eldor Shomurodov, que converteu em pênalti após uma falta cometida pelo zagueiro Pau Cubarsí.

Comandados pelo técnico Timur Kapadze, os 'Lobos Brancos' fizeram a 'Roja' sofrer, principalmente na primeira etapa, na qual encurralaram os espanhóis em sua área, embora sem exigir muito do goleiro Arnau Tenas.

Com esse resultado, a Espanha lidera o Grupo C, que terá ainda o confronto entre Egito e República Dominicana, em Nantes.

A segunda rodada será disputada no sábado: os espanhóis vão enfrentar os dominicanos, enquanto os uzbeques terão pela frente os egípcios.

A primeira rodada do futebol masculino, que acontece em sete cidades francesas, será concluída ao longo de quinta-feira.

O futebol deu início às competições em Paris, enquanto o mundo aguarda a cerimônia de abertura que acontecerá na sexta-feira no rio Sena.

