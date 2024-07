Lava sapato, roupa ou louça: escova com dispenser para sabão está por R$ 10

O Guia de Compras UOL encontrou um produto que promete limpar aqueles itens mais difíceis sem fazer muito esforço: como um sapato sujo, a louça engordurada, ou até roupas com manchas. Essa escova com dispenser para sabão ou detergente é ideal para esfregar com mais facilidade. Ela está com 67% de desconto, custando R$ 10 na Shopee.

Segundo o fabricante, o produto é multifuncional, pois, além de limpar os calçados, também ajuda a lavar roupas, pratos e limpar até os cantinhos mais estreitos da casa. Confira mais informações e o que diz quem o adquiriu.

O que diz o fabricante sobre a escova?

Contém um dispenser para sabão, com botão para liberar o produto;

Com cerdas macias para não prejudicar o material do tênis, roupas ou louças.

Cabo para facilitar na hora de segurar e esfregar;

Possui um cordão de silicone para facilitar o armazenamento.

O que diz quem comprou?

Na Shopee, a escova tem mais de 3 mil avaliações, com 4,9 estrelas, e na Amazon, com 4,3 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores apontaram pontos positivos como a leveza e resistência da escova de limpeza.

MARAVILHOSA. Podem comprar sem medo! Ótimo tamanho, bem resistente, as cerdas são perfeitas para lavagem de tênis, sapatos, e muito mais. Danielle Augusto

Gostei muito da qualidade, a escova é siliconada, não é plástico. As cerdas são firmes, não duras, e parece resistente pra esfregar. O dispenser para o detergente é bem prático. Super recomendo! Edna Hebem

O produto é excelente, prático e muito barato. O custo-benefício é perfeito. Sugiro a compra. Guilherme Ferreira Oliveira

Pra quem precisa ficar limpando tênis infantil ele é ótimo. Comprei dois, mas deveria ter comprado mais, super eficiente principalmente por já colocar detergente no dispenser, amei a aquisição. Beatriz Rocha

Pontos de atenção

Alguns consumidores também relataram dificuldades com o dispenser da escova. Confira os comentários:

A escova é boa, porém o botão que serve para fazer pressão e liberar o líquido fica entrando na escova o tempo todo fazendo com que o líquido escorra por tudo. Cintia Pereira

O material da escova é bom, apesar do não fechamento perfeito do local onde é colocado o produto de limpeza, às vezes a tampa solta... Porém, se vc não for utilizar um produto para a limpeza (ou até se utilizar) a escova é ótima... e deve ser usada na limpeza de objetos resistentes... não aconselho o uso desta escova em objetos frágeis, que possam rasgar facilmente, pois as cerdas da escova são duras. Milton Lima Junior

Prático de usar, porque já vem com o reservatório para o detergente, mas é preciso ter cuidado na hora de apertar o botão, porque às vezes ele entra no compartimento. Depois de um tempinho de uso a gente acostuma e tudo funciona bem. A escovinha não é muito macia, mas para limpar sapatos (que é seu objetivo) as cerdas têm a espessura certa. Ana Nogueira

