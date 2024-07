Eliziane: Precisamos romper ciclo de 200 anos sem mulher presidindo Senado

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) disse que é necessário acabar com um ciclo de 200 anos sem que uma mulher tenha ocupado o cargo de presidente do Senado. Ela deu a declaração em entrevista ao UOL News desta quarta (25).

Eliziane e a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) fecharam acordo para que haja apenas uma candidatura feminina na disputa, prevista para fevereiro de 2025.

"A Soraya lançou a pré-candidatura dela já há algumas semanas atrás, conjunto ao partido. E eu também fiz o lançamento da pré-candidatura junto às mulheres, junto ao Senado, estou trabalhando internamente no PSD. Uma coisa que é muito clara entre nós é a necessidade do rompimento deste ciclo de 200 anos de Congresso Nacional sem ter uma mulher presidindo o Senado Federal".

"Então como nós temos em comum esse mesmo objetivo e isso é acima de qualquer interesse pessoal, nós conversamos e pactuamos para que a gente pudesse continuar com as candidaturas, conversando com os partidos, unificando internamente os nossos partidos e lá na frente, antes do processo eleitoral, aquela que tiver maior viabilidade a gente poder fazer uma fusão, uma união, e sair com apenas uma candidatura" Eliziane Gama, senadora.

O favorito para a eleição é o senador Davi Alcolumbre (União-AP), que já presidiu o Senado. Mas, segundo Eliziane, há um sentimento no país de que as mulheres precisam de maior protagonismo.

"Acho que há esse sentimento de ter uma mulher no comando. E acho que a história pode se repetir dando desta vez não uma eleição do colega Davi, que pessoalmente tenho total respeito a ele, mas uma eleição de uma mulher".

"Então, às vezes, o imponderável, o imprevisível, o impossível aos olhos de alguns, para nós que temos muito foco, podemos chegar lá. Eu e a Soraya temos uma coisa muito em comum: temos muita garra, foco, determinação. A gente é resiliente. A gente tem muito foco. Acho que isso são características, que são das mulheres como um todo, serão um combustível para que a gente possa vencer o processo eleitoral de fevereiro do ano que vem"

"Sempre digo que nós mulheres brasileiras, a gente tem que fazer para a nossa geração, mas para as próximas gerações. Houve uma primeira senadora no Brasil, houve uma primeira mulher estar membro da mesa do Senado. Houve uma primeira mulher a se candidatar a presidência do Senado, minha querida Simone (Tebet). E haverá a primeira mulher a presidir o Senado Federal. É uma etapa de cada vez" Eliziane Gama, senadora

