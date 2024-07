Dorme mal? Há cinco tipos de insônia - e isso pode mudar o tratamento

Do VivaBem, em São Paulo

Dificuldades para pegar no sono, despertar com facilidade durante a noite e não voltar a dormir são sinais clássicos da insônia. Mas um estudo holandês identificou que podem existir até cinco tipos diferentes do distúrbio.

Segundo os pesquisadores, traços emocionais explicam (e modificam) a insônia. Basta pensar, por exemplo, em pessoas facilmente afetadas pelo estresse no dia a dia. Para elas, de acordo com o estudo, o estresse tem maior risco de interferir também no padrão de sono.

Essa divisão pode ajudar nos tratamentos, mostram os resultados publicados no periódico Biological Psychiatry no dia 27 de junho. Técnicas de relaxamento e meditação ajudariam pessoas afetadas pelo estresse, enquanto a terapia preventiva seria bem-vinda para pessoas com o perfil de insônia ligada ao maior risco de depressão.

Como o estudo foi feito?

Pesquisadores analisaram imagens de ressonância magnética cerebral de 204 pessoas com insônia.

Os resultados foram comparados com os de pessoas que não tinham o distúrbio.

A equipe chegou aos cinco subtipos de insônia. Essa análise se baseou no padrão de conectividade observado nas regiões cerebrais, já que há aquelas ligadas às emoções, tomadas de decisões, mecanismos de recompensa e mais. Um rastreio parecido foi feito recentemente e identificou seis tipos de depressão.

Os subtipos da insônia, segundo o estudo

Eles foram descritos como:

Altamente angustiado; Moderadamente angustiado e sensível à recompensa; Ligeiramente angustiado; Baixo reativo e levemente angustiado; Altamente reativo.

Um dos autores do estudo, Tom Bresser ressaltou que ainda existem muitas incógnitas sobre a insônia e o distúrbio também difere entre as pessoas. Apesar de esse modelo analisado pelo estudo poder mudar o tratamento, mais investigações são necessárias para criar um novo protocolo baseado nas descobertas.

Dicas para dormir melhor

Vá para a cama apenas na hora em que tiver sono;

Pratique exercícios físicos, de preferência na luz solar;

Limite a exposição às luzes de casa no período noturno;

Se estiver com insônia, evite cochilos durante o dia;

Durma e acorde sempre na mesma hora, mesmo no fim de semana;

Tenha contato com a luz solar ao longo do dia;

Não mexa no celular quando estiver na cama;

Use técnicas de relaxamento antes de dormir, como exercícios de respiração.