Dor no pescoço não é só má postura; conheça as causas e como tratar

Que atire a primeira pedra quem nunca disse "hoje eu acordei com uma dor no pescoço, não sei o que aconteceu". Pois essa parte do corpo é composta por ossos, ligamentos e músculos, com vértebras que se estendem do crânio ao tronco, e desempenha papel essencial na sustentação do corpo —o que gera muitas possibilidades para a causa da dor.

As dores na região podem ser muito desconfortáveis e estão associadas a causas diversas, além de serem comuns de surgir. Segundo especialistas, os motivos variam, principalmente, entre quadros de desconfortos musculares —que são as mialgias— em função de ergonomia inadequada, que significa manter a postura incorreta por longos períodos.

Possíveis causas de dor no pescoço

Nem sempre essa é uma condição séria ou difícil de resolver, mas, no caso da dor no pescoço insistir por dias, é necessário buscar a opinião de especialistas. Com o diagnóstico, eles vão indicar a existência ou não de algo mais grave, assim como o tratamento adequado.

Aliás, uma avaliação multidisciplinar, que agrega profissionais de áreas diferentes, aumenta a chance de sucesso na compreensão do quadro, em especial quando há doenças. Para identificar quais são essas possíveis causas, consultamos ortopedistas, fisioterapeutas e neurologistas, e listamos algumas a seguir:

Mialgia ou tensão muscular: as dores musculoesqueléticas são responsáveis por muitos dos quadros de desconforto nessa região. São as famosas tensões musculares, que aparecem devido à posição corporal errada que mantemos quando realizamos atividades como ler, trabalhar no computador, dormir, assistir à televisão e outras. Essa dor não específica que aparece no pescoço afeta cerca de dois terços das pessoas em algum momento da vida, particularmente na meia-idade.

Para tratar : compressas quentes ajudam a relaxar os músculos da região, assim como a ingestão de analgésicos e anti-inflamatórios.

Para tratar: compressas quentes, alongamentos e exercícios orientados por um fisioterapeuta. Em casos graves, pode ser necessário imobilizar o pescoço.

Para tratar: repouso, relaxantes musculares e analgésicos oferecem alívio, mas a correção da postura, em longo prazo, pode evitar dores mais intensas ou procedimentos cirúrgicos.

Para tratar : ela não tem cura, mas os tratamentos medicamentoso, fisioterápico e até natural --com plantas, chás, pomadas-- contribuem para melhorar a qualidade de vida.

Para tratar: é um problema frequentemente subdiagnosticado cujo tratamento da região cervical com fisioterapia, acupuntura e exercícios específicos fará diferença.

Meningite, câncer e nódulos

Há casos em que a dor deixa de ser temporária e uma investigação detalhada é extremamente necessária. Os sinais de alerta são: dor intensa após trauma importante (contusão direta ou movimento em chicote, que provoca aceleração e desaceleração repentina do pescoço), alterações neurológicas (de consciência ou dormência, formigamento ou fraqueza em braço, antebraço ou mão), febre, dificuldade para segurar urina ou fezes, aumento de volume local ou surgimento de nódulos, história prévia de câncer ou suspeita atual.

Na meningite, a rigidez no pescoço é mais comum que a dor e pode ser identificada com um teste de flexão cervical. Pacientes com câncer que apresentam metástase na coluna também podem ter dor no pescoço, mas a coluna lombar costuma ser mais afetada.

Atenção no dia a dia

Pessoas que trabalham na mesma postura por muito tempo ou que não conseguem fazer pausas e intervalos podem sofrer com esse tipo de dor. Isso porque ocorre a inibição e o enfraquecimento dos músculos profundos que estabilizam a região.

Outros fatores para se observar dizem respeito no dia a dia a estresse, estados de ansiedade e autocobrança, que também podem amplificar os sintomas de incômodo e rigidez.

Osteopatia para dor no pescoço

Realizado por um fisioterapeuta, o método pode ser uma alternativa para tratar dores persistentes. A função do especialista em osteopatia é buscar a causa da dor desde a sua origem e não tratar apenas a região em que ela é sentida.

Isso porque, muitas vezes, o problema está em locais que não são encontrados por meio de exames de imagem ou análise de um único ponto.

A dor no pescoço, por exemplo, pode exigir que o profissional atue no tórax; uma dor na lombar, talvez necessite de alinhamento dos tornozelos e pés, para que a pessoa pise corretamente; já as dores no joelho pedem um olhar para articulações do quadril, da coluna lombar, torácica e cervical. O tratamento com osteopatia só é contraindicado em casos de fratura.

Fontes: Alice Virginia Rodrigues Leão, médica pela UFAL (Universidade Federal de Alagoas), neurologista com residência médica pelo Hospital Universitário Cajuru da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná); André Cicone Liggieri, ortopedista especialista em dor; Eduardo Estephan, neurologista e professor na Faculdade Santa Marcelina (SP); Mario Sabha, doutor em neuroanatomia, mestre em anatomia humana pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), osteopata, acupunturista com formação em terapias manipulativas e terapias metafísicas, é criador do método Sabha para fisioterapeutas; Pedro Schestatsky, doutor em neurofisiologia pela Universidade de Barcelona, tem pós-doutorado em neuromoduação em Harvard, autor do livro "Medicina do Amanhã"; Victor Cicone Liggieri, fisioterapeuta, especialista em reeducação do movimento e da dor, é autor do livro "De Olho na Postura e Alongamento e Postura"; Custodio Michailowsky Ribeiro, neurologista.

*Com informações de matéria publicada em março de 2021.