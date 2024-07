Conheça José Fernando Santana, o 'Balotelli' brasileiro

SÃO PAULO, 24 JUL (ANSA) - O atletismo do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, na França, terá Balotelli entre seus representantes, mas não é o famoso atacante italiano, pois esse é o apelido de José Fernando Ferreira, atleta do decatlo.

Natural de Pesqueira, localizado no agreste do estado de Pernambuco, José Fernando chegou a jogar futebol em sua cidade natal, mas não demorou para descobrir o talento para o atletismo. Aos 16 anos, o brasileiro já era campeão nordestino do lançamento de dardo, além de vice no nacional juvenil.

Fernando "Balotelli" foi além da modalidade que o introduziu ao universo do atletismo, já que se firmou no decatlo, conhecido por ser um esporte que consagra o "super-homem" do atletismo, pois são 10 provas separadas em dois dias.

Campeão sul-americano e medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2023, o brasileiro começou a ser chamado de "Balotelli" em função da aparência semelhante com a do centroavante italiano Mario Balotelli, atualmente sem clube.

O atleta viralizou recentemente nas redes sociais por reclamar do material de competição fornecido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), já que precisaria lavar as roupas ou usá-las sujas durante as provas. Além disso, ele deveria comprar as sapatilhas.

Após a reclamação nas redes sociais, Fernando "Balotelli" garantiu que o problema com os materiais que vão ser usados na capital francesa foi resolvido. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.