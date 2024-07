É econômica? Cabe bastante alimento? Saiba como escolher a geladeira ideal

Pequena, grande, uma porta, duas portas, com freezer, espaço interno, consumo de energia. Esses são alguns dos pontos a se considerar na hora de comprar uma geladeira.

O Guia de Compras UOL conversou com especialistas para pegar dicas de como escolher um refrigerador e ajudar você a fazer uma boa compra, que se encaixe melhor no seu perfil de uso eno seu bolso.

Espaço interno: organização e praticidade

Mais do que tamanho em si, é preciso que a geladeira tenha um bom espaço interno. Quanto mais litros ela tiver, maior tende a ser sua capacidade de armazenamento.

Mas não é só isso. A compartimentalização, ou seja, a divisão desse espaço interno em várias áreas, é muito bem-vinda também. Ela ajuda na organização e na praticidade do uso desse eletrodoméstico.

Muitas fabricantes já têm lançado geladeiras com mais compartimentos, bem como mais gavetas transparentes, locais específicos para bebidas e bandejas para ovos, entre outros.

Caso você seja uma pessoa que congele muitos alimentos, é necessário considerar adquirir uma geladeira que tenha um freezer maior.

Modelos com o freezer na parte inferior exigem atenção especial. Com o congelador inferior, é mais fácil organizar itens lado a lado na vertical, em vez de empilhá-los, como se faria na parte de cima, ficando mais fácil distinguir os alimentos.

Consumo de energia: economia na conta de luz

Uma geladeira com mais eficiência energética pode resultar em contas de eletricidade menores ao longo do tempo, o que pode compensar pagar um preço inicialmente mais alto. Confira pontos de atenção para ajudar no consumo de energia da sua geladeira:

Certificação do Inmetro. Se a geladeira tem a certificação, ela terá um selo do Procel, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que ajuda a identificar a eficiência do eletrodoméstico. O selo do Procel varia entre a letra A (identificada por uma faixa verde) e a letra E (faixa vermelha), sendo o A mais eficiente e o E, o menos. Quanto mais eficiente, mais econômico.

Inverter. Muitas geladeiras novas têm a tecnologia conhecida como "inverter", que impede o motor de ficar ligando e desligando a todo momento. Em vez disso, o inverter promove a estabilidade da temperatura, gelando mais quando há mais produtos e menos quando ela está mais vazia. Assim, a eficiência energética é maior.

Detector de porta aberta. Se possível, busque geladeiras que tenham essa tecnologia. Quando uma pessoa se esquece de fechar a porta, o ar quente de fora entra na geladeira, e ela precisa consumir muito mais energia para gelar o seu ambiente de volta. O detector funciona como um lembrete de que a porta precisa ser fechada.

Painel de controle de temperatura. Se você puder, invista numa geladeira que mantém o painel na parte externa, para não precisar abri-la para fazer ajustes.

Lâmpadas internas de LED. Geladeiras com esse tipo de lâmpada consomem menos eletricidade.

A seguir você pode encontrar modelos interessantes para ajudar em sua pesquisa:

310 litros de capacidade;

Painel de controle externo;

Frost free e acabamento em inox nas portas;

Gaveta inferior para legumes e compartimento para latas na porta;

Prateleira extrafria na parte superior do refrigerador.

400 litros de capacidade;

Painel de controle externo;

Cinco níveis de temperatura;

Frost free (impede que camadas de gelo se formem);

Compartimento "Freeze Control" no refrigerador, para conservar carnes sem congelar.

462 litros de capacidade;

Controle de temperatura pelo celular;

Lâmpadas de LED internas com modo noturno para economizar energia;

Freezer na parte inferior;

Prateleiras retráteis para ajudar na organização.

334 litros de capacidade;

Função Cycle Defrost para reduzir necessidade de descongelar geladeira;

Eficiência A pelo Procel;

Bandejas em forma de grade para facilitar reposicionamento;

Painel de controle interno - é preciso abrir a geladeira para fazer ajustes.

434 litros de capacidade;

Porta dupla: um lado é freezer, o outro é refrigerador;

Painel de controle externo com dispenser de água;

Eficiência A+++ pelo Procel;

Possui compressor inverter.

435 litros de capacidade;

Acabamento em aço escovado;

Gaveta inferior para legumes e espaço específico para latas;

Eficiência A++ pelo Procel;

Compartimento extrafrio na parte superior do refrigerador.

347 litros de capacidade;

Eficiência A++ pelo Procel;

Painel de controle externo;

Frost free com função Super Cool para gelar mais rápido;

Paredes finas aumentam capacidade interna.

395 litros de capacidade;

Eficiência A+++ pelo Procel;

Possui compressor inverter;

Prateleiras de vidro temperado;

Usa lâmpadas internas de LED, que são mais econômicas.

Geladeira grande é melhor?

Se o seu sonho de consumo é uma geladeira grande, a recomendação é ir com calma. O importante é levar em consideração qual é a demanda da sua casa com relação ao tamanho da geladeira.

Um modelo grande não faz sentido para quem vive sozinho ou para quem costuma comer sempre fora de casa, por exemplo.vAlém disso, nas grandes cidades, especialmente nos apartamentos, as cozinhas estão cada vez menores.

As geladeiras maiores, embora úteis para muitos consumidores, podem ficar desorganizadas mais facilmente se produtos em excesso forem colocados nelas.

FONTES: Edval Delbone, professor de engenharia elétrica do IMT (Instituto Mauá de Tecnologia); Rafaela Oliveira, designer, organizer e autora do livro "Organize sem Frescuras".

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.