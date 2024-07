Cinco mortos após explosão em fábrica de tequila no México

Cinco pessoas morreram na terça-feira após uma explosão em uma fábrica da produtora de bebidas José Cuervo, no município de Tequila, no estado mexicano de Jalisco (oeste), informaram as autoridades locais.

"Até ao momento foi confirmada a morte de 5 pessoas, funcionários da empresa, um ferido moderado e um ferido em estado grave", informou em comunicado o órgão estatal de Proteção Civil.

Os feridos foram hospitalizados na cidade de Guadalajara, capital do estado, 65 quilômetros a sudeste de Tequila, acrescenta o boletim.

A explosão, de causa ainda desconhecida, atingiu quatro reservatórios de tequila com capacidade de 219 mil litros cada, dois deles ruíram, explicou aos jornalistas Víctor Hugo Roldán, diretor estadual da Proteção Civil.

O incidente ocorreu por volta das 16h30 locais (19h30 em Brasília), nas instalações conhecidas como La Rojeña, segundo a empresa, durante trabalhos de manutenção.

Uma câmera de segurança mostra que um dos contêineres voou vários metros após a explosão, que gerou um incêndio controlado horas depois.

A emergência foi atendida por 50 bombeiros, além da brigada interna da empresa, informaram as autoridades.

Os vizinhos foram evacuados após a explosão, mas horas depois voltaram para suas casas. O serviço elétrico foi cortado temporariamente como medida preventiva.