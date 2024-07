Bebê nasce em Gaza após ataque aéreo matar mãe grávida

Por Ramdan Abed

GAZA (Reuters) - Grávida de nove meses, Ola Al-Kurd não via a hora de segurar seu bebê e trazer uma nova vida a Gaza durante uma guerra que matou mais de 39.000 palestinos e arrasou grande parte do enclave.

Esse momento especial nunca chegou.

Um ataque aéreo israelense atingiu a casa da família em Al-Nuseirat, no centro de Gaza, em 19 de julho, de acordo com o pai dela, Adnan Al-Kurd. A explosão lançou Ola por vários andares até sua morte na casa, cujos habitantes incluíam mulheres, crianças e idosos, disse ele.

De alguma forma, seu bebê sobreviveu, assim como seu marido, que foi hospitalizado.

"É um milagre que o feto tenha permanecido vivo dentro dela quando ela foi martirizada (morta)", disse Adnan Al-Kurd, contemplando uma foto da formatura de sua filha.

A explosão, como muitas outras, matou vários membros de uma única família, uma tragédia diária em Gaza desde que Israel iniciou sua ofensiva em Gaza em resposta a um ataque transfronteiriço devastador realizado por militantes palestinos do Hamas em 7 de outubro do ano passado.

Mediadores dos Estados Unidos, Catar e Egito fracassaram em várias tentativas de garantir um cessar-fogo. Portanto, é altamente improvável que os ataques aéreos e os bombardeios israelenses terminem tão cedo.

"Ela queria abraçar seu filho e encher nossa casa com sua presença", afirmou Al-Kurd. "Ela dizia: 'Mamãe, espero que isso compense a perda dos meus irmãos martirizados e traga a vida de volta à nossa casa'".

Contra todas as probabilidades, os cirurgiões do hospital Al Awda em Nuseirat - para onde Ola foi levada pela primeira vez após o ataque - conseguiram dar à luz o recém-nascido, Malek Yassin. Ele foi então transferido para o Hospital Al Aqsa em Deir al-Balah, onde uma tia tocou o rosto do bebê enquanto ele estava deitado em uma incubadora.

"Graças a Deus, a vida desse bebê foi salva e ele agora está vivo e bem", disse o médico Khalil Al-Dakran no hospital, onde muitas instalações médicas foram destruídas em mais de nove meses de guerra.

Al-Kurd olha para as fotos de seus três filhos mortos na guerra de Gaza. Ele disse que o bebê Yassin é loiro como seu falecido tio Omar. "Eu vou visitá-lo todos os dias. Ele é uma parte de mim", afirmou ele.

Os bebês que sobrevivem aos frequentes bombardeios israelenses não têm alívio, à medida que o conflito inflige mais destruição na Faixa de Gaza, que é densamente povoada e com muitas construções.

"Na verdade, estamos enfrentando grandes dificuldades no departamento do berçário", disse Al-Dakran, devido à falta de medicamentos e suprimentos suficientes e ao temor de que o gerador do hospital possa parar a qualquer momento por falta de combustível.

Hospitais em toda a empobrecida Gaza foram demolidos ou seriamente danificados durante a guerra, que começou quando combatentes liderados pelo Hamas atacaram Israel, matando 1.200 pessoas e fazendo mais de 250 reféns, de acordo com os registros israelenses.

Israel respondeu com uma ofensiva aérea e terrestre que matou mais de 39.000 palestinos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, e arrasou grande parte do território costeiro.

"Que culpa tem essa criança de começar sua vida em circunstâncias difíceis e muito ruins, privada das necessidades mais básicas da vida?", disse Dakran.