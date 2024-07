Ativistas climáticos interrompem o tráfego aéreo no aeroporto alemão; a polícia do Reino Unido prende nove pessoas

Por Ludwig Burger e Klaus Lauer

FRANKFURT (Reuters) - O aeroporto de Colônia-Bonn, na Alemanha, interrompeu temporariamente todos os voos nesta quarta-feira depois que o grupo de ativistas climáticos Last Generation colou as mãos em uma pista e disse que isso era "apenas o começo", com ações semelhantes planejadas globalmente dentro de semanas.

Também nesta quarta-feira, a polícia britânica disse em uma postagem no X que havia prendido nove ativistas do grupo de campanha climática Just Stop Oil por conspirar para perturbar o Aeroporto de Heathrow, um dos mais movimentados do mundo.

Não ficou claro se as duas ações foram coordenadas, embora o grupo alemão tenha dito que os aeroportos britânicos estariam entre os vários alvos dos ativistas climáticos nesta quarta-feira.

O aeroporto de Colônia-Bonn, o sexto maior da Alemanha, próximo à antiga capital da Alemanha Ocidental, disse que retomou as operações durante a manhã, depois de interromper todos os voos pouco antes da 1h00 desta quarta (horário de Brasília).

A Last Generation disse anteriormente no X que havia bloqueado o tráfego aéreo no aeroporto e publicou fotos de vários ativistas com as mãos coladas na pista.

A ativista Ronja Kuenkler, da Last Generation, que deseja que o governo alemão busque um acordo global para abandonar o petróleo, o gás e o carvão até 2030, disse em uma coletiva de imprensa: "Isso foi apenas o começo hoje. Nas próximas semanas, repetiremos isso na Alemanha, na Europa e no mundo todo".

Ela se recusou a comentar quando perguntada se a Olimpíada de Paris, que começa na sexta-feira, poderiam ser um alvo.

O grupo previu anteriormente protestos em aeroportos da Europa e da América do Norte para quarta-feira, mas não foram registradas grandes interrupções e algumas tentativas foram frustradas.

Na Noruega, três ativistas foram detidos no início da quarta-feira depois de abrir um buraco em uma cerca e entrar brevemente em uma pista do Aeroporto de Oslo, segundo a polícia local.

Um vídeo postado pela Just Stop Oil no X mostrou policiais britânicos prendendo várias pessoas em uma estrada perimetral do lado de fora de uma pista cercada, onde os aviões podem ser vistos taxiando.