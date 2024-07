Atividade empresarial dos EUA avança em julho, mostra PMI

WASHINGTON (Reuters) - A atividade empresarial dos Estados Unidos atingiu em julho o nível mais forte em 27 meses, mas as empresas parecem ter alguma dificuldade em sustentar os preços mais altos de seus produtos e serviços em meio à resistência dos consumidores.

A S&P Global informou nesta quarta-feira que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar subiu para 55,0 neste mês, de 54,8 em junho. Esse foi o nível mais alto desde abril de 2022.

Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado. A aceleração no setor de serviços compensou as perdas na indústria manufatureira.

Os preços médios cobrados por bens e serviços aumentaram pela taxa mais lenta desde janeiro e agora estão em níveis que a S&P Global considera consistentes com a meta de inflação de 2% do Federal Reserve.

A moderação corrobora relatos de varejistas sobre a resistência dos consumidores aos preços mais altos e sugere que a inflação estava em uma tendência de queda depois que os preços ao consumidor caíram pela primeira vez em quatro anos em junho.

O governo informará na quinta-feira dados sobre o Produto Interno Bruto e a expectativa é de um crescimento anualizado de 2,0% no segundo trimestre, acima do ritmo de 1,4% registrado no trimestre de janeiro a março, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas.

O PMI preliminar de manufatura caiu para uma mínima recorde de sete meses de 49,5 este mês, de 51,6 em junho. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice para o setor, que responde por 10,3% da economia, teria sofrido pouca alteração, ficando em 51,7.

O PMI de serviços subiu para 56,0, nível mais alto em 28 meses, de 55,3 em junho, contrariando as expectativas dos economistas de uma queda para 55,0.

(Reportagem de Lucia Mutikani)