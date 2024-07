Ex-apoiador de Maduro, Boulos chama de 'lamentável' fala contra urnas

O deputado federal Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, classificou como "lamentável" a fala do líder da Venezuela, Nicolás Maduro, sobre as urnas eletrônicas no Brasil.

O que aconteceu

Ex-apoiador do ditador da Venezuela, Boulos também disse que a declaração demonstra "desconhecimento". "Lamentável isso, né? Demonstra o desconhecimento dele sobre o sistema eleitoral brasileiro", afirmou após participar de reunião com a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia.

Boulos se encontrou com Cármen Lúcia para tratar de eleições. Ele pediu maior atenção e celeridade da Justiça Eleitoral no combate às fake news. Segundo o candidato, o volume de mentiras e ataques na época de pré-campanha tem surpreendido, por isso ele pediu o encontro. TSE deve apresentar em agosto um repositório de decisões que servirá como referência para os tribunais de todo o país lidarem com casos de fake news de forma mais ágil.

Maduro criticou urnas no Brasil. Também disse que a Venezuela tem o melhor sistema eleitoral do mundo, com 16 auditorias e uma auditoria em tempo real de 54% das urnas. "Em que outra parte do mundo fazem isso? Nos Estados Unidos? O sistema eleitoral é auditável? No Brasil? Não auditam nenhuma ata. Na Colômbia? Não auditam nenhuma ata", disse.

Antes havia falado em "banho de sangue" e "chá de camomila". "Que tome um chá de camomila", afirmou na terça-feira (23), um dia depois do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, expressar preocupação com as advertências do venezuelano sobre um "banho de sangue" se a oposição vencer as eleições presidenciais de domingo."Eu não disse mentiras. Apenas fiz uma reflexão. Quem se assustou que tome um chá de camomila. Na Venezuela vai triunfar a paz, o poder popular, a união cívico-militar-policial perfeita."

O TSE rebateu as falas. Disse que o boletim de urna é "totalmente auditável".

Venezuela já foi tema de críticas a Boulos nas eleições de 2020. À época competindo contra Bruno Covas, que venceu a disputa, ele acusou o adversário de usar vídeos antigos para rotulá-lo como "extremista". "Ele sempre foi ponderado, não foi para o extremismo bolsonarista de quem só quer atacar. Só consigo entender como desespero dele e da campanha, porque a gente está crescendo. Ele achou que a eleição estava ganha, mas percebeu que não está ganha e desceu do salto", afirmou em entrevista à CBN.

Nos vídeos de 2018 citados, ele defende Maduro como governante eleito. "É evidente que tem problemas políticos na Venezuela, tanto na forma de fazer o governo quanto na forma da oposição tratar. O governo Maduro foi eleito. Não é uma ditadura e teve seu governo eleito. Cuba não é ditadura. Teve eleições recentemente", afirmou ele em 2018, quando era candidato a presidente. Ele também afirmou que não romperia relações com esses governos.

Em 2020, ele foi mais crítico. "Para mim, nem Cuba e nem Venezuela são modelos de democracia. E não se importa modelo para cá."

Eleições na Venezuela são no domingo. Maduro busca seu terceiro mandato em meio a questionamentos sobre a lisura do processo.

Boulos apresentou à ministra relatório de supostos casos de fake news. Candidato não apresentou os detalhes dos casos à imprensa, mas confirmou que a maior parte deles já está judicializado no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). Ele também disse que não tratou de casos específicos, mas que queria apenas mostrar à ministra a preocupação dele e de sua campanha com o aumento das fake news antes mesmo do período oficial de campanha.

As campanhas eleitorais começam oficialmente no dia 16 de agosto. A partir dessa data todos os candidatos podem ir às ruas pedir votos e divulgar seus materiais oficiais de campanha, se apresentando como candidatos.