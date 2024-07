Ações da China caem para nível mais baixo em cinco meses

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas caíram nesta quarta-feira, com o índice de Xangai atingindo seu nível mais baixo em mais de cinco meses, uma vez que os investidores mostraram-se avesso ao risco em meio a dados econômicos fracos e riscos eleitorais nos Estados Unidos.

O índice de Xangai chegou a cair abaixo do nível importante de 2.900 pontos, mas ficou ligeiramente acima disso no fechamento, com recuo de 0,46%

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve perda de 0,63%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,91%, pressionado por fabricantes de veículos elétricos após os resultados decepcionantes do segundo trimestre da Tesla.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,11%, a 39.154 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,91%, a 17.311 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,46%, a 2.901 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,63%, a 3.418 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,56%, a 2.758 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 2,76%, a 22.871 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,01%, a 3.460 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,09%, a 7.963 pontos.

(Reportagem de Summer Zhen)