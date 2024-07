Uruguai desarticula rede de contrabando de cigarros paraguaios provenientes do Brasil

Autoridades do Uruguai anunciaram nesta terça-feira (23) que desmantelaram uma rede de contrabando de cigarros paraguaios provenientes do Brasil, em uma operação que resultou na prisão de 11 uruguaios e na apreensão de bens no valor de aproximadamente 1,3 milhão de dólares (R$ 7,25 milhões).

A investigação, que começou há quase quatro meses, culminou em 17 de julho com oito operações de busca, quatro na cidade de Rivera, na fronteira com o Brasil, e o restante nos departamentos de Montevideo, Canelones e San José, no sul do Uruguai, conforme informou em coletiva de imprensa Luis Suárez, diretor do Grupo de Resposta e Inteligência Aduaneira (Gria), com apoio da Força Aérea e da Guarda Republicana.

Cerca de dois milhões de cigarros foram apreendidos durante as operações, principalmente das marcas 51 e Gift, além de oito veículos, cinco armas de fogo e dinheiro em espécie equivalente a 6,2 milhões de pesos uruguaios (cerca de R$ 835 mil), tanto em moeda nacional quanto em reais brasileiros e dólares americanos.

Dos 11 detidos, todos homens, oito já foram processados pela justiça uruguaia, sendo que quatro deles estão presos.

"Era uma organização muito bem estruturada, com uma logística significativa" e "atividades de contra-inteligência" para evitar ação policial, disse Suárez, destacando que entre os acusados estão dois ex-policiais expulsos por antecedentes criminais, incluindo um por tentativa de homicídio qualificado.

A gangue operava no Uruguai e no Brasil. Os cigarros eram estocados na cidade de Santana do Livramento, vizinha a Rivera, e depois transportados em veículos brasileiros com placas adulteradas até a região metropolitana da capital uruguaia, onde eram comercializados em feiras.

ad/val/jb/ic

© Agence France-Presse