'Pequeno e funcional': por que este umidificador de ar faz sucesso?

Ter um umidificador de ar em casa é uma boa dica para quem sofre com tempo seco. Um modelo portátil encontrado pelo Guia de Compras UOL hoje está com até 91% de desconto, custando a partir de R$ 15,55.

O produto promete funcionar ainda como difusor de aromas e luminária, além de ser silecioso. Confira a seguir o que diz quem o comprou e os pontos de atenção indicados por consumidores.

O que o umidificador promete?

Apresenta a tecnologia ultrassônica, que faz com que o produto funcione sem causar barulho.

Tem uma luminária que pode ser usada para iluminar o ambiente à noite.

Dá para adicionar fragrância (solúvel em água) para deixar o ambiente perfumado.

Conta com um mecanismo de segurança, que desliga o produto quando acaba a água do reservatório, segundo os fabricantes.

Ajuda a aliviar o tempo seco e sintomas de alergia respiratória.

É feito de um material durável.

Acompanha um cabo USB para recarga.

O que diz quem comprou

O produto tem cerca de nove mil avaliações na Shopee, além da nota média de 4,8 (do total de cinco). Confira algumas avaliações adiante.

Produto veio bem embalado e a entrega foi rápida. Indico demais o produto. Pode comprar sem medo e o preço é ótimo.

Samara Lima

Lindo e funcional. Não é grande, mas cabe uma boa quantidade de água e cumpre o que promete. Recomendo. Chegou dentro do prazo.

Jeu Guimarães

Chegou super rápido. Funcionou direitinho. Ele é igual à foto. O tamanho dele é pequeno, cabe na mão. Só funciona ligado diretamente na tomada.

Dani Souto

Eu amei. Ele é lindo. Tamanho excelente. Sai muita "fumaça" e ele cheio durou a noite toda. Com dez gotas de uma boa essência, não tem quem não goste.

Victoria Santos

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores destacam que o produto é menor do que esperavam e que não vaporiza de primeira. Também há compradores que pontuam que o umidificador portátil precisa ficar ligado na tomada para funcionar.

O produto chegou, eu recomendo, está funcionando e veio bem embalado. Eu não me atentei à descrição. Ele é "mini" então é bem pequeno. Como minha sala é estilo americana, creio que não vai adiantar, mas valeu a compra.

Giovanna

[...] Só achei um pouco pequeno

Edson Senna

Produto bom de primeira impressão, não está vaporizando tanto de primeira, mas acho que com o tempo melhora. É pequeno, mas serve.

Bianca Tavares

Adorei a compra. Produto funcional, mas tem que ficar ligado 24h na tomada para funcionar. Mantém o ambiente muito cheiroso.

Rafaela Beatriz

