Três presos por roubo de US$ 1,6 milhão em joias na França

Três homens, supostamente latino-americanos, suspeitos de terem roubado 1,6 milhão de dólares (8,9 milhões de reais) em joias de duas jovens emiradenses em meados de julho, foram presos na França, perto da fronteira com a Espanha, informou uma fonte policial nesta terça-feira (23).

No dia 13 de julho, duas jovens que se preparavam para embarcar no aeroporto de Nice, no sudeste da França, com destino aos Emirados Árabes Unidos, denunciaram o roubo das suas bagagens, que continham joias no valor total de 1,5 milhão de euros (1,6 milhão de dólares ou 8,9 milhões de reais).

Os três indivíduos, com cerca de 50 anos e que, segundo a polícia, seriam latino-americanos, foram detidos em 19 de julho na fronteira espanhola, depois de o seu veículo ter sido detectado em Niort, no oeste da França, em viagem rumo à Espanha.

Neste momento, a sua nacionalidade não pôde ser determinada porque os suspeitos viajavam com documentos de identidade falsos, segundo uma fonte policial.

Nos assentos e no teto falso do veículo foram encontrados maços de notas no valor de 16 mil euros (cerca de 17,3 mil dólares ou 96,5 mil reais) e 26 joias em bolsas com os logotipos Cartier ou da Van Cleef & Arpels, além de vários passaportes peruanos e mexicanos falsos.

O modus operandi, segundo a polícia, corresponde ao das redes organizadas sul-americanas: grupos de homens de 50 a 60 anos que são enviados para a Europa e que vão a grandes hotéis, fazendo-se passar por clientes, para roubar turistas ricos.

Após a prisão, os três suspeitos compareceram perante um juiz e foram presos. Eles são investigados pelo crime de roubo em quadrilha organizada.

