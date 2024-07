Sakamoto: Ao chamar Boulos de vagabundo, Nunes veste uniforme de Bolsonaro

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pré-candidato à reeleição, mostrou que adotou de vez o uniforme bolsonarista ao chamar o também pré-candidato Guilherme Boulos (PSOL) de "invasor", "vagabundo" e "sem vergonha", disse o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta terça (23).

Nunes proferiu os ataques ontem, durante convenção do PL que oficializou a indicação do coronel Ricardo Mello Araújo como seu vice.

O prefeito Ricardo Nunes não é de extrema direita. Ele é de direita. Por ele, ele não teria abraçado o [Jair] Bolsonaro como ele abraçou. Só que ele precisa do piso de votos do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, se manter longe do teto de votos de Bolsonaro, que é mais rejeitado que o Lula (PT) na capital paulista. Pra quem está neste momento falando 'é mentira', basta ver o resultado das eleições de 2022, em que Lula e [Fernando] Haddad ganharam na capital, enquanto Tarcísio e Bolsonaro ganharam no interior e levaram o estado. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ressaltou que Nunes sempre mirou o eleitorado bolsonarista, mas tentando manter distância do ex-presidente Bolsonaro.

Essa é uma história que todo mundo conhece: o prefeito Ricardo Nunes quer os votos de Bolsonaro, mas não queria a proximidade, ou seja, não quer beijar de língua, quer beijinho no rosto, quer abraço. Só que o Bolsonaro não, o Bolsonaro quer um casamento completo. E aí, veio o Pablo Marçal mostrando que topava um casamento completo com Bolsonaro e gerando um pânico na campanha do Nunes, que já imaginava estar dez pontos à frente de Guilherme Boulos por conta do uso da máquina eleitoral em São Paulo —asfaltando até o céu, tarifa zero no domingo...

Então, eles imaginaram que estariam à frente e não estavam. Chegando o Pablo Marçal, isso forçou o Nunes a engolir o vice, o coronel Ricardo, ligado à Rota, que é bolsonarista e, ao vestir o uniforme bolsonarista, fazendo declarações duras e pesadas como essa. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, Ricardo Nunes devia tomar cuidado com o que fala.

Ele fazendo esses ataques, ele fazendo esse rebaixamento, ele descendo, ele vai se identificar com o bolsonarismo, só que o bolsonarismo da cidade de São Paulo não é hegemônico. São Paulo não é Balneário Camboriú. É diferente a cabeça do eleitorado. (...) Todos os candidatos têm um milhão de coisas para serem criticadas, mas tem que tomar cuidado para não baixar o nível no ataque aos outros e não olhar para os próprios BOs que ele tem na mão. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Veja abaixo o programa na íntegra: