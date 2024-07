Religiosos de vilarejo indiano onde avô de Kamala Harris viveu rezam por vitória da democrata

O deus da verdade e da justiça está do lado de Kamala Harris, afirmam sacerdotes hindus de um vilarejo na Índia onde o avô materno da vice-presidente dos Estados Unidos viveu. Agora, eles rezam para que a democrata vença as eleições presidenciais de novembro.

Uma única estrada estreita cercada por coqueiros leva a Thulasendrapuram, um vilarejo situado no estado de Tamil Nadu, no sul do território indiano.

Foi nesta localidade onde viveu o avô materno de Kamala, que ganhou um grande impulso para a corrida presidencial após a desistência de Joe Biden no domingo.

Um grande cartaz da vice-presidente democrata está exposto na entrada da vila, perto de seu principal templo.

As orações comunitárias começaram neste grande templo no dia seguinte ao anúncio de Biden de que vai apoiar Kamala nas próximas eleições. E devem continuar até o dia da votação.

Horas após o amanhecer, o principal sacerdote, M. Natrajan, prestou homenagem a Dharmasastha, o deus hindu da justiça e da verdade, a quem o templo milenar é dedicado.

"Rezamos por ela e ela se tornou vice-presidente nas últimas eleições de 2022", afirmou o religioso à AFP.

"Com a bênção de nossa divindade todo-poderosa, confiamos que ela também será presidente", acrescentou o homem de 61 anos.

Outra grande imagem de Kamala é exibida nas portas do templo e atrai dezenas de habitantes.

"Haverá mais orações à medida que as eleições se aproximarem", explicou Natrajan, que também é veterinário em uma clínica próxima.

O nome da vice-presidente dos Estados Unidos está na lista de doadores exposta em um muro do templo. Kamala, no entanto, não visitou o vilarejo desde que assumiu o cargo.

"Desta vez, se ela ganhar novamente, as celebrações serão maiores do que qualquer coisa que o vilarejo já tenha visto", previu o sacerdote. "Quando ela for presidente, terá que nos visitar".

As oferendas foram "doações feitas pelo povo da vila", declarou J Sudhakar, de 50 anos, um influente líder local. "É um esforço coletivo de todos no vilarejo por um dos nossos", destacou.

- Expectativas altas -

O avô materno de Harris, PV Gopalan, deixou o vilarejo há décadas. No entanto, os moradores afirmam que a família manteve laços estreitos com a localidade e costuma fazer doações para o templo.

Kamala Harris, de 59 anos, nasceu na Califórnia, mas acompanhou várias vezes sua mãe, a especialista em câncer de mama Shyamala Gopalan, à Índia. Ela também costuma mencionar a influência de seu avô materno.

Vijay Kumar, um funcionário do governo, observou que o vilarejo tem se beneficiado da fama de Harris.

Um banco local, por exemplo, doou 10 milhões de rúpias (cerca de R$ 670 mil) para renovar um reservatório abandonado há muito tempo na região.

"Eles fizeram isso apenas por causa do vínculo de Kamala Harris com o nosso vilarejo", disse o funcionário de 59 anos.

As expectativas estão altas nesta região do sul da Índia. "Apenas os mais brilhantes podem ir para os Estados Unidos, mas se ela puder trazer empresas para nossa região, nossos filhos poderão trabalhar nelas", disse Sudhakar.

"Ela foi vice-presidente e agora será presidente, mas também deveria fazer algo por nós. Qual é o sentido se não fizer?", perguntou T Selvi, um agricultor de 53 anos.

