Preços de moradias nos EUA atingem novo recorde em junho

Os preços das moradias nos Estados Unidos atingiram um novo recorde em junho, pelo segundo mês consecutivo, o mais recente sinal de que o mercado imobiliário está inacessível para milhões de americanos.

A temporada de compras de casas na primavera americana, geralmente a época mais movimentada do ano para o mercado imobiliário, foi um fracasso este ano. As vendas de casas caíram em junho pela quarta vez consecutiva em uma base mensal. A combinação de preços e taxas de hipotecas elevadas tornou a aquisição de casa própria menos atrativa para quem aluga e dissuadiu os atuais proprietários de se mudarem.

Mas o baixo estoque de casas à venda em grande parte do país está aumentando os preços. O preço médio nacional das casas existentes em junho subiu para US$ 426.900, um recorde em dados que remontam a 1999 e um aumento de 4,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior, disse a Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR, na sigla em inglês) nesta terça-feira. Os preços não são ajustados pela inflação.

Embora o número de casas no mercado tenha aumentado nos últimos meses, ainda está muito abaixo dos padrões históricos, o que pode levar a guerras de licitações por propriedades desejáveis. Mais de um terço das casas vendidas em junho foram vendidas por mais do que o preço de tabela, de acordo com a corretora imobiliária Redfin. As vendas de casas de luxo aumentaram em junho em comparação com o ano anterior, enquanto as vendas de casas mais baratas diminuíram, o que também fez subir o preço médio. Fonte: Dow Jones Newswires.