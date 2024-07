Por que Paris 2024 se protege de possíveis ataques cibernéticos da Rússia durante Olimpíadas

Faltando apenas alguns dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, as autoridades francesas estão preocupadas com a possibilidade de grandes ações cibernéticas direcionadas às infraestruturas digitais. Elas também temem manobras agressivas no espaço que poderiam levar à interferência nas comunicações e na transmissão de televisão. Na mira das autoridades está a Rússia, que já praticou esse tipo de ação no passado.

Franck Alexandre, da RFI

É um ataque de hackers o que as autoridades francesas mais temem. Imagine só este cenário possível: 26 de julho de 2024, 19h30, cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. O desfile naval parte ao longo do rio Sena, com os cais, Notre-Dame e a Pont-Neuf como pano de fundo, um panorama sublime listado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

O mundo inteiro estaria assistindo, e o momento seria mágico. De repente, linhas cinzas embaçariam os aparelhos de televisão do mundo todo, sendo imediatamente substituídas por imagens que não têm nada a ver com as Olimpíadas. Uma mensagem política ou imagens violentas seriam então transmitidas pelo mondovision, o sistema de transmissão simultânea de imagens de televisão para várias partes do mundo usando satélites.

Um verdadeiro pesadelo para os organizadores e para a França, o país anfitrião.

Um cenário tecnicamente possível

"Os russos sabem como falsificar sinais. Sabemos que eles evocaram essa possibilidade e não há muita razão para que não ajam, portanto, há uma preocupação real", diz um oficial sênior do exército francês cujo trabalho é rastrear as ações de Moscou.

"Não é tão fácil fazer isso, mas é uma hipótese que acreditamos ser possível, porque nessa área a Rússia tem recursos bastante substanciais", sublinhou o militar.

"Seja em termos de capacidades espaciais ou de ataques a segmentos terrestres ou espaciais, eles têm capacidades militares muito fortes no que chamamos de confronto híbrido. Funciona um pouco como um site: você digita um endereço, mas tecnicamente é possível manipular a solicitação para enviá-la a outro site, como é feito na guerra eletrônica. Mas é sempre difícil atribuir esses modos de ação", concorda Marion Buchet, especialista em telecomunicações espaciais.

Falsificação de sinal: um risco muito real

Vários casos de substituição de conteúdo em um canal de televisão foram documentados recentemente e, em vista do contexto de tensão diplomática com a França, possivelmente atribuídos à Rússia.

De acordo com o jornal ucraniano LB, entre 20 de fevereiro e 9 de maio de 2024, foram registrados pelo menos doze casos de interferência (ou falsificação de sinal) com satélites de telecomunicações operados por companhias francesas, luxemburguesas e suecas.

Em 21 de março, duas semanas após a adesão da Suécia à Otan, a interferência da Rússia e da Crimeia teve como alvo dois satélites suecos, o Astra 4A e o SES-4.

Em 28 de março, a mídia ucraniana relatou interferência no transponder 11766H no satélite Astra 4A da SES (Luxemburgo), que retransmite 39 canais de televisão, incluindo muitos canais ucranianos.

A interferência também foi relatada durante a retransmissão do programa ucraniano Yedyni Novyny, no canal polonês Belsat. Em 20 de junho, a SES reconheceu que essa interferência havia afetado a distribuição de conteúdo televisivo na Europa, especialmente na Ucrânia.

Em março, a Viasat (EUA) anunciou que a interferência russa no satélite Hotbird 13E da Eutelsat (França) havia afetado o fluxo de transmissão de cinco canais ucranianos: Provence, Eco TV, Natalie, Milady Television e Karavan TV.

De acordo com a operadora, esses canais foram submetidos à substituição de conteúdo por vídeos de propaganda russa e também enfrentaram problemas técnicos de som.

Em 17 de abril, foi observada interferência no canal de televisão ucraniano Freedom, por meio do satélite Hot Bird 13G da Eutelsat. Durante 18 minutos, os hackers substituíram o conteúdo transmitido no canal Freedom pela retransmissão do canal de TV russo Za Zhyzn.

Em pelo menos dois casos, foi registrada a substituição do conteúdo de um canal infantil por programas violentos, principalmente em 9 de maio, em programas ucranianos e letões.

Guerra no espaço

Há alguns anos, a Rússia vem aumentando a militarização do espaço e, desde 2017, vem praticando manobras de aproximação e inspeção por meio de "subsatélites", comumente conhecidos como "bonecos russos".

As tentativas russas de abordagens hostis no espaço para espionar, invadir ou desativar satélites comerciais são agora uma iniciativa recorrente.

"A agressão russa no espaço remonta a 2018, quando o foguete russo Luch/Olymp K-2 chegou muito perto de um satélite de telecomunicações franco-italiano Athena-Fidus. Um evento semelhante ocorreu novamente em 2023. Além das tentativas de espionagem, havia também o temor de que o contato físico resultasse na destruição do nosso satélite. Na época, a Ministra da Defesa Florence Parly reagiu de forma extremamente proativa, levando ao nascimento da estratégia de defesa espacial francesa e à criação do Comando Espacial", observa Marion Buchet.

Desde o início da guerra na Ucrânia, os sinais de GPS essenciais para a navegação aérea têm sido regularmente bloqueados no mar Báltico.

Mísseis anti-satélite

Mas Moscou também implantou todo um arsenal de armas terrestres para intervir no espaço, em particular o programa de mísseis antissatélite Nudol. Em 15 de novembro de 2021, o exército russo disparou um míssil antissatélite de seu território contra o satélite COSMOS 1408, um de seus antigos satélites em órbita baixa (a uma altitude de cerca de 470 km).

Como resultado, mais de 1.500 pedaços de detritos com mais de 10 centímetros foram criados, forçando a Estação Espacial Internacional (ISS) a realizar manobras de proteção e colocando em risco a vida dos astronautas da ISS. Até o momento, mais de 60 pedaços de detritos permanecem em órbita.

A destruição física de um satélite é tecnicamente possível há décadas, mas é altamente prejudicial em termos de geração de detritos no espaço.

A Rússia também tem um programa para um míssil antissatélite disparado de um avião de caça MIG-31B. Chamado de Burevestnik, as autoridades afirmam que ele está em desenvolvimento.

Moscou também tem um projeto de armas de energia direcionada: o programa de laser Peresvet. Ele consiste em um sistema de laser rebocado por um caminhão.

Uma declaração do Ministério da Defesa da Rússia em dezembro de 2018 disse que o sistema havia entrado em "serviço de combate experimental" e poderia "combater efetivamente qualquer ataque aéreo e até mesmo satélites de combate em órbita".

De acordo com especialistas, ele seria capaz de ofuscar temporariamente os satélites de observação, mas não destruí-los.

Em 24 de fevereiro de 2022, um ataque cibernético possivelmente atribuído à Rússia teve como alvo a rede KA-SAT, uma rede de telecomunicações baseada em satélite e de acesso à internet de banda larga operada pela Viasat.

De acordo com o relatório de incidentes da Viasat, o invasor conseguiu desativar a conexão de 10.000 terminais. Embora o suposto objetivo fosse atacar as conexões de rede do exército ucraniano, milhares de usuários de rede na Europa foram afetados pela manobra.

(Com Louis Champier)