Operações de resgate buscam 27 tripulantes de pesqueiro que naufragou perto das Malvinas

Socorristas tentam resgatar nesta terça-feira (23) as 27 pessoas que estavam a bordo de um barco pesqueiro que naufragou na área das Ilhas Malvinas, incluindo dez espanhóis, anunciou o governo do arquipélago.

O incidente ocorreu na tarde de segunda-feira "cerca de 200 milhas náuticas [370 quilômetros] a leste de Stanley", conforme comunicado do governo local publicado no Facebook.

Stanley (Puerto Argentino para Buenos Aires), mencionada no comunicado, é a capital do arquipélago, localizado no Atlântico Sul, a 400 quilômetros da costa argentina e a quase 13.000 km do Reino Unido.

"Os 27 tripulantes do pesqueiro Argos Georgia foram forçados a abandonar o navio pouco depois das 16h, e alguns membros da tripulação embarcaram nos botes salva-vidas", detalha o comunicado.

Aeronaves das Forças Britânicas das Ilhas do Atlântico Sul (BFSAI, na sigla em inglês) avistaram os botes e conseguiram localizá-los.

Um navio-patrulha, FPV Lilibet, e dois barcos pesqueiros, foram alertados e se dirigiram para a área indicada.

Os navios "conseguiram resgatar vários tripulantes", disse o governo local em comunicado. "Aqueles que foram resgatados serão levados para Stanley e transferidos para o King Edward VII Memorial Hospital para avaliação médica", informou.

As autoridades também especificaram que as operações de busca e salvamento "vão continuar durante toda a noite".

o governo havia alertado horas antes que as condições meteorológicas durante o inverno do hemisfério sul são "extremamente difíceis", o que impediu o resgate da tripulação por helicóptero na segunda-feira, mesmo após duas tentativas.

Vários veículos de comunicação argentinos e espanhóis, incluindo o jornal El País, afirmam que pelo menos seis tripulantes morreram. O governo das Ilhas Malvinas ainda não confirmou esta informação à AFP.

Robert Ervik, proprietário do navio pesqueiro com bandeira da Ilha de Santa Helena, confirmou à AFP que a embarcação começou a afundar na segunda-feira.

O chefe da delegação do governo espanhol na Galícia, Pedro Blanco Lobeiras, citou o serviço de resgate Salvamento Marítimo e informou que dez espanhóis estavam a bordo do Argos Georgia.

"Continuamos acompanhando com preocupação as operações de resgate da tripulação [...] entre os quais há 10 espanhóis, segundo confirmou o Salvamento Marítimo", escreveu em uma rede social.

As Malvinas, chamadas de Falkland pelos britânicos, formam um arquipélago cuja soberania é disputada por Argentina e Reino Unido.

Em 1982, as ilhas foram cenário de uma guerra de 74 dias, que resultou na rendição das tropas sul-americanas no arquipélago, com saldo de 649 argentinos e 255 britânicos mortos.

bur-mhc/gmo/sag/mb/jb/aa/jb/rpr

© Agence France-Presse