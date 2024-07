OMS alerta para possíveis epidemias na Faixa de Gaza

GENEBRA, 23 JUL (ANSA) - A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse estar "muito preocupada" com possíveis epidemias na Faixa de Gaza, devastada pela guerra entre Israel e o Hamas, principalmente depois de ter sido detectado o poliovírus tipo 2 em amostras de águas residuais.

"Estou extremamente preocupado e não se trata apenas da poliomielite. Poderão surgir outras epidemias de doenças transmissíveis", declarou Ayadil Saparbekov, líder da equipe da OMS para emergências de saúde nos territórios palestinos ocupados, nesta terça-feira (23).

Durante coletiva de imprensa, ele reforçou que "a hepatite A foi confirmada no ano passado e agora podemos ter poliomielite".

Além disso, Saparbekov revelou que o número de pessoas na Faixa de Gaza que devem ser evacuadas para receber cuidados médicos já poderia ter chegado a 14 mil.

De acordo com o especialista, recentemente, a Rede Global de Laboratórios de Poliomielite isolou o poliovírus tipo 2 derivado de uma cepa vacinal em seis amostras de vigilância ambiental, e sua análise mostrou que existem "estreitas ligações genéticas entre eles".

"Ainda não colhemos amostras humanas, por falta de equipamento para o fazer e de capacidade laboratorial para analisar essas amostras", afirmou Saparbekov, lembrando que os casos estão relacionados ao poliovírus tipo 2 derivado de uma cepa que circulou no Egito em 2023. A expectativa é de que novas recomendações sejam divulgadas no próximo dia 28 de julho, mas, para ele, "será muito difícil para a população lavar as mãos e beber água potável" devido as atuais limitações na higiene da água e no saneamento em Gaza. (ANSA).

