Lula: Quem acha todo político ladrão, entre na política; político honesto está dentro de você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse a uma plateia de estudantes nesta terça-feira, 23, que eles devem entrar na política quando estiverem achando que "todo mundo é ladrão". Ele deu a declaração em cerimônia de comemoração dos 10 anos do campus Lagoa do Sino, da UFSCar. A unidade fica na cidade de Buri, no interior de São Paulo.

"Com eu acho que o Brasil está precisando de político de qualidade, de político com P maiúsculo, eu queria dizer a vocês: Quando vocês não estiverem acreditando mais em ninguém, quando vocês acharem que todo mundo é ladrão, que o Camilo Santana, ministro da Educação é ladrão, que o Lula é ladrão, que o Raduan Nassar, escritor é ladrão, que o Paulo Teixeira ministro do Desenvolvimento Agrário é ladrão, mesmo quando vocês tiverem pensando tudo isso, ainda assim não desanimem. Entrem na política porque o político honesto que você deseja está dentro de você", disse o presidente da República.