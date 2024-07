Índice de ações STOXX 600 tem alta leve na Europa com impulso de papéis de tecnologia

Por Pranav Kashyap e Shristi Achar A e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias terminaram a sessão com alta modesta nesta terça-feira, com um avanço dos papéis relacionados à tecnologia, após os balanços sólidos da SAP, ajudando a compensar o declínio dos papéis ligados a recursos naturais, que acompanharam a queda dos preços das commodities.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,13%, a 515,47 pontos, depois de registrar seu melhor dia em mais de um mês na segunda-feira.

Os resultados de empresas relacionadas à tecnologia ajudaram a elevar o índice, com a SAP saltando 7,2%, atingindo um recorde histórico, depois que a maior fabricante de software da Europa relatou um lucro operacional trimestral melhor do que o esperado, impulsionado pelo crescimento da receita e pela intensificação do corte de custos.

O índice de referência alemão DAX superou o desempenho das bolsas da região devido aos ganhos da SAP.

O setor de tecnologia superou os outros principais setores e subiu 1,4%, com outras ações de chips, como ASML, ASMI e BESI, também avançando entre 1,2% e 4,2%.

Outros ganhos de destaque incluíram o Compass Group, que subiu 4,5% depois de aumentar suas previsões de lucro e receita anuais pela segunda vez este ano.

As ações europeias recuperaram algumas das perdas observadas na semana passada, devido à recuperação das ações de tecnologia, enquanto os mercados avaliam os acontecimentos políticos nos Estados Unidos e mudam seu foco para a temporada de balanços.

No lado negativo, as ações da Norsk Hydro caíram 4,7%, depois que a produtora de alumínio registrou uma queda de 18% no lucro básico do segundo trimestre, pressionando o índice de mineração para uma queda de 1,7%.

A queda dos preços dos metais básicos também contribuiu para os problemas do índice, enquanto as ações do setor de energia perderam 1%, com os preços do petróleo bruto sob pressão. [MET/L] [O/R]

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,38%, a 8.167,37 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,82%, a 18.557,70 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,31%, a 7.598,63 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,07%, a 34.637,75 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,62%, a 11.212,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,09%, a 6.854,32 pontos.