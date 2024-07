Impulsionada pela nuvem, Alphabet registra lucro líquido de US$ 23,6 bilhoes no 2º trimestre

A Alphabet, controladora do Google, divulgou nesta terça-feira (23) resultados que superaram as expectativas do mercado, com receitas de 84,74 bilhões de dólares (R$ 472,85 bilhões, +14% na comparação interanual), das quais o grupo gerou um lucro líquido de 23,6 bilhões (R$ 131,70 bilhões, +28%), impulsionada principalmente pelo desempenho de suas operações na nuvem.

O Google Cloud quase triplicou seu lucro operacional no ano, atingindo 1,17 bilhão de dólares (R$ 6,52 bilhões), principalmente devido aos seus serviços de inteligência artificial (IA) generativa.

"Nosso sólido desempenho neste trimestre destaca a atual força do negócio de busca online e o impulso da nuvem", disse o CEO do gigante de tecnologia, Sundar Pichai, no comunicado de resultados.

