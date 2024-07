Idoso morre e dois funcionários ficam feridos após silo de grãos desabar

Um idoso morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um silo de grãos de milho se romper e desabar em Descanso (SC) nesta segunda-feira (22).

O que aconteceu

Odecio Welter, de 67 anos, foi soterrado. Com o rompimento do silo de armazenamento de milho, o carro do homem foi amassado com grande o volume de grãos. Acidente ocorreu por volta das 9h.

Bombeiros viram apenas mão e cabeça do idoso. Ele foi encontrado já sem sinais vitais e com muitas fraturas. Retroescavadeira, pás e enxadas foram usadas para retirar o corpo de Odecio do local.

Dois funcionários da empresa responsável pelo silo ficaram feridos. Um deles, de 59 anos, foi levado para o Hospital de Descanso. O outro, de 47 anos, também foi encaminhado devido a dores na panturrilha e no lombar.

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil. Ainda não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Funeral da vítima será nesta terça (23) em Tunapólis, município de onde era. Familiares e amigos lamentam a perda pelas redes sociais. ''Tio Odecio, que sua alegria em vida contagie nossas lembranças'', escreveu um dos sobrinhos.