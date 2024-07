Heresia? Além de virar híbrido, Porsche 911 muda itens intocados desde 1963

O programa Carona desta semana é todo sobre o Porsche 911, que acaba de ser apresentado na Europa com o inédito sistema T-Hybrid.

A pré-venda começa ainda neste ano no Brasil - as primeiras unidades serão entregues em 2025.

Diretamente dos arredores de Málaga, no sul da Espanha, o apresentador Jorge Moraes conheceu e dirigiu a novidade, a convite da Porsche, e mostra como é o primeiro 911 híbrido da história.

Imagem: Divulgação

Moraes explica que a eletrificação, neste primeiro momento, chega exclusivamente para a versão GTS do 911.

Essa configuração traz um sistema híbrido diferente, voltado à performance, que utiliza dois motores elétricos para ficar mais rápido - apesar do incremento de 50 kg no peso total. Nele, nada é pensado para priorizar a redução no consumo de combustível, como acontece nos veículos híbridos convencionais.

Imagem: Divulgação

Um desses motores foi instalado na turbina para evitar o chamado 'turbo lag' - o tempo que os turbos convencionais demoram para "encher" com os gases de escape.

Graças ao auxílio elétrico, esse atraso foi eliminado e o motor conta imediatamente com toda a força que tem à disposição. Um segundo propulsor elétrico foi colocado no câmbio PDK de dupla embreagem e oito marchas.

Combinado com o motor 3.6 a gasolina, o conjunto híbrido rende 541 cv de potência combinada - são 61 cv a mais do que o GTS anterior, equipado apenas com propulsor 3.0 biturbo a combustão.

Imagem: Divulgação

O novo 911 híbrido, da geração 992.2, agora rende 62,2 kgfm de torque e acelera de zero a 100 km/h em apenas 3 segundos - contra 3,4 segundos do seu antecessor.

Na variante GTS, o eixo traseiro agora é direcional por padrão - anteriormente, esse recurso era opcional, adquirido à parte, mediante um custo extra.

Itens clássicos do 911 também mudaram

Imagem: Divulgação

As mudanças não ficaram restritas ao conjunto de motor e câmbio.

O novo 911 também recebeu novos faróis, com a mesma tecnologia LED Matrix, que 'recorta' a luz, para não ofuscar os demais motoristas, que recentemente foi introduzida no SUV Cayenne.

Além disso, o para-choque da versão GTS foi redesenhado e agora conta com aletas que abrem ou fecham automaticamente dependendo do estilo de condução - seja para melhorar a aerodinâmica, seja para resfriar o motor quando é necessário.

O modelo também passou a adotar painel de instrumentos totalmente digital, abandonando finalmente o conta-giros analógico e centralizado que o 911 exibia desde a sua primeira geração, lançada em 1963 - há 61 anos, portanto.

Outra novidade é que, agora, o carro não tem mais o botão giratório de partida do motor à esquerda do volante, onde antes ficava a chave de ignição. Essa característica era mantida desde o primeiro 911 e nasceu nas pistas de corrida - nessa configuração, o piloto pode dar a partida no motor e engatar a primeira marcha ao mesmo tempo, ganhando tempo na disputa.

Agora, esse botão dá lugar a uma peça convencional, daquelas de apertar.

'Carona' é nova atração do UOL Carros

Nova atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' aborda os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo jornalista e colunista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que interessa no mundo dos carros e da mobilidade.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.