GM supera expectativas para 2º tri e aumenta previsão anual novamente

Por Nora Eckert

DETROIT (Reuters) - A General Motors divulgou nesta terça-feira resultados de lucro e receita para o segundo trimestre que superaram as expectativas de Wall Street e elevou sua previsão de lucro anual pela segunda vez este ano, amparada em forte precificação e demanda por caminhões movidos a gasolina.

A montadora está se apoiando fortemente em suas ofertas de motores a gasolina para fomentar seus lucros durante uma transição mais lenta do que o previsto para os veículos elétricos. Os executivos da GM afirmam que agora ela estabeleceu a base necessária para cumprir as ambiciosas metas de aumento dos veículos elétricos.

"Estamos animados com os resultados iniciais que estamos vendo nos veículos elétricos, agora que podemos construir em escala", disse o diretor financeiro Paul Jacobson em uma conferência com repórteres.

A GM aumentou sua projeção de lucro ajustado antes dos impostos em 2024 para a faixa de 13 bilhões a 15 bilhões de dólares, em comparação com o intervalo anterior de 12,5 bilhões a 14,5 bilhões de dólares.

A empresa divulgou um lucro ajustado por ação de 3,06 dólares, que superou a estimativa média de Wall Street de 2,75 dólares, de acordo com dados da LSEG. A montadora registrou uma receita de 48 bilhões de dólares no período de três meses, superando o consenso dos analistas de 45,5 bilhões de dólares.

A GM foi uma das montadoras afetadas por um ataque cibernético que atingiu concessionárias de automóveis nos Estados Unidos no mês passado. O ataque, que reduziu temporariamente as vendas no país, não enfraqueceu os resultados da GM. Os executivos relataram um aumento de 14% na receita líquida em relação ao mesmo período do ano anterior, para 2,9 bilhões de dólares.

A performance das ações da GM tem superado o desempenho de suas rivais e do S&P 500 em 2024. O preço das ações da empresa aumentou 38% neste ano, enquanto a rival Ford Motor registrou um acréscimo de 18%, e a Stellantis perdeu 11%.

A Ford divulgará seus resultados do segundo trimestre na quarta-feira.