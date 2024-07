Faz bem para a pele, coração e ossos: benefícios do feijão-de-corda à saúde

O feijão-de-corda é uma leguminosa popular no Brasil, conhecido por seu sabor adocicado e sua versatilidade na cozinha. Entre os principais nutrientes encontrados no alimento estão: proteínas vegetais, carboidratos, fibras, vitaminas A, do complexo B e minerais como ferro, cálcio, magnésio, potássio e fósforo, além de antioxidantes.

A seguir, veja os benefícios do consumo do feijão-de-corda à saúde e se há contraindicações.

Melhora a saúde cardiovascular

O feijão-de-corda ajuda a reduzir o colesterol LDL (considerado "ruim"), a regular a pressão arterial e combate o estresse oxidativo com seus antioxidantes.

O índice glicêmico baixo e o alto teor de fibras estabiliza o açúcar no sangue, e seus compostos anti-inflamatórios reduzem a inflamação crônica. Fibras e proteínas promovem a saciedade e ajudam a manter um peso saudável, enquanto os componentes bioativos do feijão melhoram o funcionamento do coração.

Faz bem para a digestão

As fibras insolúveis, presentes no feijão-de-corda, aumentam o volume das fezes e ajudam a manter a regularidade intestinal.

Já as fibras solúveis absorvem água no trato digestivo, amolecendo as fezes e facilitando sua passagem pelo intestino.

Além disso, as fibras atuam como prebióticos, alimentando as bactérias benéficas no intestino. Uma microbiota intestinal saudável contribui para uma melhor digestão. O consumo regular de fibras também está associado a um menor risco de doenças digestivas.

Regula os níveis de açúcar no sangue

O feijão-de-corda ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis por conta das fibras solúveis e as proteínas, que retardam a digestão dos carboidratos e provocam uma absorção mais lenta e gradual de glicose.

As fibras também melhoram a sensibilidade à insulina, promovendo uma melhor utilização da glicose pelo corpo.

Melhora a saúde óssea

O feijão-de-corda contribui para a saúde óssea por ser fonte de cálcio, magnésio e fósforo, itens importantes para a formação e manutenção dos ossos.

Contém manganês e zinco, que ajudam na mineralização óssea e formação do tecido conjuntivo; e vitamina K, que regula a densidade óssea. Já as proteínas ajudam na reparação dos ossos.

Contribui com um peso saudável

O alimento é uma boa opção para quem deseja emagrecer ou manter o peso, já que é baixo em calorias. A combinação de proteínas, fibras e amido resistente (um carboidrato que retarda a digestão e a absorção dos açúcares) aumenta a saciedade e ajuda no controle do apetite. Por isso, pode auxiliar na manutenção do peso corporal.

Faz bem para a pele

O feijão-de-corda contém aminoácidos que promovem a reparação dos tecidos. Além disso, a vitamina C ajuda a formar colágeno, que dá firmeza e elasticidade à pele. Já a vitamina B9 atua na regeneração celular.

Minerais como ferro e magnésio melhoram o aspecto da pele e o zinco é essencial para a cicatrização de feridas. Por sua vez, os antioxidantes protegem a pele dos danos causados pelos radicais livres e as fibras ajudam na digestão e na eliminação de toxinas.

Fortalece o sistema imunológico

Possui vitaminas e minerais que são importantes para a função imunológica. A vitamina C e outros antioxidantes, por exemplo, protegem as células do corpo dos danos causados pelos radicais livres. Já a vitamina B9 é essencial para a produção de células sanguíneas e a saúde do sistema imunológico.

Reduz inflamações

O feijão-de-corda reduz a inflamação crônica. Os polifenois, como flavonoides e ácidos fenólicos, neutralizam os radicais livres, enquanto as fibras promovem uma microbiota intestinal saudável, o que também reduz a inflamação.

Além disso, minerais como magnésio e zinco controlam a resposta inflamatória e a cicatrização de feridas. E as proteínas vegetais contribuem para a recuperação dos tecidos e para uma dieta equilibrada que combate a inflamação.

Fonte de proteínas vegetais

Para quem segue uma dieta vegetariana ou vegana, o feijão-de-corda é uma fonte importante de proteínas vegetais. Esses nutrientes são necessários para a construção e reparação dos tecidos corporais, além de desempenharem um papel em várias funções do metabolismo, como a produção de enzimas e hormônios.

Contraindicações

O feijão-de-corda pode causar em algumas pessoas gases, inchaço e cólicas, principalmente quando consumido em excesso.

Pessoas com doenças renais devem limitar o consumo de feijão-de-corda devido ao seu alto teor de potássio, que pode agravar a condição.

Indivíduos com distúrbios digestivos, como a síndrome do intestino irritável, podem apresentar desconforto abdominal e gases ao consumir o alimento.

Como consumir

O feijão-de-corda é um ingrediente versátil que pode ser incorporado de várias maneiras na dieta. Uma porção por dia, cerca de meia a uma xícara da leguminosa cozida, é uma quantidade considerada suficiente para fornecer nutrientes, como proteínas, fibras e minerais.

A seguir, veja algumas formas de consumir o alimento:

Em saladas.

Refogado com legumes.

Em sopas e caldos.

Com carne de sol.

Em purês, bolinhos e tortas.

Fonte: Marcella Garcez, nutróloga e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).