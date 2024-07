GCM é investigado por tentar matar jovens em frente a prédio na zona sul de SP

Um GCM aposentado é investigado após balear dois jovens que estavam conversando na frente de um prédio na Cidade Dutra, bairro da zona sul de São Paulo. Eles foram confundidos com assaltantes quando chegavam em casa após um jogo de futebol.

Imagens mostram que o GCM para o carro na esquina e atira em direção a Anderson Correia da Silva e Jonas Carlos de Souza. Um terceiro homem não foi atingido. O corretor de imóveis Anderson foi atingido na barriga e está em estado grave no Hospital Pedreira. O atendente de farmácia Jonas levou um tiro na perna e foi levado para o Hospital do Grajaú.

À polícia, o atirador Jorge Joaquim do Nascimento disse que reagiu depois que a dupla anunciou o assalto. As imagens desmentem o homem. Na ocasião, a ocorrência foi registrada como tentativa de roubo e legítima defesa. A arma do GCM foi apreendida.

A Polícia Civil encontrou o vídeo e indiciou Jorge Nascimento por tentativa de homicídio. O caso aconteceu na noite de segunda (22) na rua Armando Vieira, próximo à Estação Autódromo da CPTM.