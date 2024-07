Dia 21 de julho foi o mais quente já registrado no mundo (Copernicus)

O domingo, 21 de julho, foi o dia mais quente já registrado no mundo, segundo dados preliminares do observatório europeu do clima Copernicus.

A temperatura média mundial alcançou 17,09º C, um centésimo (0,01º C) acima do recorde anterior em 6 de julho de 2023.

© Agence France-Presse