De Biles ao novo 'Dream Team' dos EUA, as estrelas de Paris-2024

ROMA, 23 JUL (ANSA) - A delegação dos Estados Unidos marcará presença nos Jogos Olímpicos de Paris, na França, recheada de estrelas de diversas modalidades esportivas, entre elas Simone Biles, Sha'Carri Richardson e um novo "Dream Team" da NBA liderado por LeBron James.

Considerada a rainha da ginástica e tetracampeã olímpica em 2016, Biles entrará nos Jogos de 2024 como uma das favoritas para subir no lugar mais alto do pódio. Na edição passada do megaevento, ela desistiu de quatro finais individuais em razão de um bloqueio psicológico.

Após um hiato total de quase dois anos para cuidar da sua saúde mental, a norte-americana voltou à atividade no verão passado e, no Mundial de Antuérpia, mostrou toda sua qualidade e afastou os traumas para buscar uma redenção na França.

No basquete, LeBron James comanda ao lado de Stephen Curry uma estrelada seleção que brigará pelo ouro olímpico na capital francesa. A dupla será acompanhada pelos atletas Kevin Durant, Bam Adebayo, Devin Booker, Anthony Davis, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Jrue Holiday, Kawhi Leonard, Jayson Tatum e Joel Embiid.

Os americanos buscarão o quinto título olímpico consecutivo em Paris-2024, enquanto o astro do Los Angeles Lakers, que será o porta-bandeira da nação na abertura do megaevento esportivo, buscará seu terceiro ouro.

A extravagante velocista Richardson, por sua vez, chega na França como a campeã mundial dos 100 metros em 2023. Ela disputará as Olimpíadas pela primeira vez na carreira, depois de ter sido suspensa por um teste positivo para cannabis antes de Tóquio-2020.

A atleta de 24 anos precisará superar as rivais jamaicanas, especialmente Shericka Jackson e Shelly-Ann Fraser-Pryce. No masculino, Noah Lyles, tricampeão mundial, almeja sua primeira medalha de ouro olímpica, após deixar o Japão com um frustrante bronze no 200 metros.

Nas piscinas, a nadadora Katie Ledecky, heptacampeã olímpica, pretende adicionar mais conquistas em seu vasto currículo, mas sua hegemonia é prejudicada pelo surgimento de importantes rivais. A canadense Summer McIntosh venceu a lenda norte-americana nos 400m livres, dando a Ledecky sua primeira derrota na modalidade nos EUA em 11 anos.

A nadadora também foi derrotada nos 400m livres no Campeonato Mundial em Fukuoka, no Japão, pela australiana Ariarne Titmus, que estabeleceu um recorde mundial.

Outras Estrelas - Além da delegação norte-americana, nomes importantes de outros países também marcarão presença em Paris.

No tênis, o público poderá acompanhar Novak Djokovic em busca de seu primeiro ouro, mas também Rafael Nadal, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Iga Swiatek.

A meio-campista espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, e atual melhor jogadora do mundo, tentará guiar a Espanha no futebol feminino, enquanto a seleção brasileira terá em seu plantel a lendária Marta, de 38 anos.

Outra presença de destaque é do fenômeno Armand Duplantis, estrela sueca do salto com vara.

Os franceses acompanharão atentamente Teddy Riner, considerado uma lenda do judô, que sonha em retomar o ouro olímpico na categoria dos pesados.

Além de Marta, o público brasileiro poderá torcer pela skatista Rayssa Leal, favorita ao pódio no street, e Gabriel Medina, que também poderá conquistar um pódio no surfe.

A italiana Paola Egonu é outro nome de peso que estará presente em Paris para tentar liderar a Azzurra no sonho em faturar uma inédita medalha olímpica. (ANSA).

