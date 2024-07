Datena diz que Tarcísio de Freitas ofereceu ajuda se ele vencer em SP

O pré-candidato a prefeito de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) afirmou nesta terça-feira (23) em entrevista ao Flow Podcast que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se ofereceu para ajudá-lo caso ele vença a eleição municipal.

O que aconteceu

Datena afirmou que recebeu uma ligação de Tarcísio. "Ele me ligou depois de uma pesquisa que eu saí bem. Ele falou, 'viu, Datenão, como você saiu bem na pesquisa?' Eu disse 'vi', ele falou, 'olha, por uma questão de política eu estou com o [prefeito Ricardo] Nunes [MDB], mas se você for eleito, eu te ajudo a tocar a cidade de São Paulo'."

Datena, porém, negou que será apoiado pelo governador durante a campanha. "Ele está com o Ricardo Nunes, não significa que ele vai me apoiar", disse. "Ele sabe que o prefeito tem uma ação limitada", disse ele, que falava sobre a necessidade de contar o apoio de outras esferas de governo para administrar a cidade.

Datena não poupou Nunes durante a entrevista. Sobre o apoio que o prefeito recebe de Jair Bolsonaro (PL), afirmou que o prefeito já defendeu a existência de extremistas democráticos. "Queria perguntar ao prefeito como pode ser extremista e democrático ao mesmo tempo."

O apresentador também provocou o pré-candidato do PSOL, Guilherme Boulos. "A polarização é terrível. Só interessa ao Boulos e ao Ricardo Nunes. Quem vai governar São Paulo, o Lula? O Bolsonaro?", questionou. "É provável que no dia da eleição o cara que for votar no Boulos apertar o botão [na urna] e apareça a cara do Lula. Apertar a urna e apareça a cara do Bolsonaro."

O Boulos parece marionete do Lula e Nunes parece marionete do Bolsonaro e do Tarcísio.

José Luiz Datena, pré-candidato

"Não desisti de coisa nenhuma"

Datena voltou a dizer que espera ir até o fim da campanha. "Se eu levantar aqui e pedir pra mijar, vão dizer que eu vou desistir da campanha. Eu não posso fazer nada que o cara diz que eu vou desistir da campanha. Eu sou pré-candidato", afirmou, em resposta à entrevista concedida ao jornal Folha de S.Paulo. Na ocasião, ele disse que, assim como o presidente americano Joe Biden pôde desistir da reeleição, ele também tem esse direito.

Ele culpou a política por desistir de candidaturas anteriores. "Na maioria das vezes, é a política que não me quer. Eu confio muito na palavra do [presidente nacional do PSDB] Marconi Perillo. Os inimigos dizem que ele é muito duro, mas dizem que ele tem palavra, e ele disse que eu vou ser candidato. 'Ah, mas tem grupos dissidentes', eu vou mais pela palavra do Marconi."

Eu não desisti de coisa nenhuma, espero ir até o fim. Estão com medo porque estou crescendo nas pesquisas.

José Luiz Datena, pré-candidato

"Já contribui para a TV"

Datena disse que, se eleito, não se arrependerá de desistir da carreira de televisão. "Eu estava pensando em parar mesmo. Trabalhar mais um ano e parar", disse. "Realmente acho que já contribui o que teria que contribuir para a imprensa. Alguns gostam e alguns não gostam."