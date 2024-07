Coprodução entre Brasil e França, novo filme de Walter Salles é selecionado para o Festival de Veneza

O novo filme do cineasta brasileiro Walter Salles foi selecionado para concorrer ao Leão de Ouro no 81° Festival de Cinema de Veneza, na Itália. Coprodução entre Brasil e França, "Ainda estou aqui" é estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, e conta com participação especial de Fernanda Montenegro.

Esta é a terceira vez que o cineasta brasileiro participa do festival, que acontece entre 28 de agosto e 7 de setembro. Ele também participou em 2001 com o longa "Abril Despedaçado" e em 2009 recebeu o prêmio Robert Bresson, "pelo conjunto da sua obra".

"Estamos felizes de ir a Veneza com um filme tão pessoal", comemora Salles.

Inspirado no livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva, que conta a história de sua própria família na obra, "Ainda Estou Aqui" se passa no início dos anos 1970, quando o Brasil vivia uma realidade de ditadura militar.

"O livro de Marcelo me marcou profundamente, e nos convida a olhar essa história do ponto de vista de sua mãe, Eunice. No centro desse relato há uma mulher que teve que se reinventar e romper com os laços patriarcais das famílias brasileiras. Eunice, em sua contenção, traça uma forma de resistência incomum", explica o cineasta.

Partilhando o amor pela música, a família Paiva enfrenta um ato de violência que muda sua história para sempre. Dessa forma, a família é "obrigada a se reinventar e traçar um novo destino para si e seus filhos".

"O livro e o filme podem ser vistos como um relato sobre a reconstrução de uma memória individual conduzida por essa mulher, que se sobrepõe à busca pela reconstrução da memória de um país, o Brasil. Essa sobreposição entre o pessoal e o coletivo é uma das razões pelas quais quis fazer este filme. A busca da família Paiva se confunde com a luta pela redemocratização do Brasil", explica Walter Salles.

"Ainda estou aqui" concorre ao Leão de Ouro ao lado de outros filmes, como "The Room Next Door", de Pedro Almodóvar, "Coringa: Delírio a Dois", de Todd Phillips, e "Youth" (Homecoming), de Wang Bing.