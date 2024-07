CMN atrasa e decisões não serão divulgadas hoje; votos do BC saem amanhã a partir de 9h

O Conselho Monetário Nacional (CMN) se reuniu nesta terça-feira, 23, mas devido ao atraso na reunião, as decisões não serão divulgadas hoje. O Banco Central informou que fará a publicação dos votos amanhã, a partir das 9h.

O CMN é um órgão formado pelos ministros da Fazenda e do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. Segundo apurou a reportagem, na reunião de hoje, tiveram votos agrícolas e sobre o Rio Grande do Sul.