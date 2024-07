Clooney anuncia apoio a Kamala para presidente depois de pressionar pela desistência de Biden

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - O ator George Clooney, um importante arrecadador de fundos democrata que fez um apelo público para que o presidente norte-americano, Joe Biden, desistisse de sua candidatura à reeleição, anunciou seu apoio a vice-presidente Kamala Harris nesta terça-feira como a candidata do partido para a eleição presidencial de novembro.

Biden encerrou sua campanha no domingo após a pressão dos democratas no Congresso e dos principais doadores, como Clooney, que ficaram incomodados com o desempenho desastroso do presidente no debate em junho.

Kamala tornou-se a virtual candidata democrata na segunda-feira, quando garantiu a maioria dos delegados para a convenção do partido em agosto. Ela enfrentará o republicano Donald Trump nas eleições dos EUA em novembro.

Em um comunicado, Clooney disse que Biden "mostrou o que é a verdadeira liderança. Ele está salvando a democracia mais uma vez".

"Estamos todos muito animados para fazer tudo o que pudermos para apoiar a vice-presidente Harris em sua busca histórica", acrescentou Clooney.

O endosso do ator somou-se ao apoio de toda Hollywood, há muito tempo descrita como um "caixa eletrônico para os democratas". Um evento de arrecadação de fundos em junho, organizado por Clooney e Julia Roberts, arrecadou mais de 30 milhões de dólares no que a campanha de Biden disse ser o maior evento de arrecadação de fundos democratas da história.

Barbra Streisand, Jamie Lee Curtis e Viola Davis também estão entre as personalidades de Hollywood que já anunciaram apoio a Kamala.

(Reportagem de Lisa Richwine)